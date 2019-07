Dimissioni sindaco, Labianca: «Vogliamo sapere di chi sono le responsabilità di questo atto»

Anche Vincenzo Labianca, capogruppo Udc, “prende la parola” per commentare le dimissioni del sindaco D’Introno: «vogliamo sapere di chi sono le responsabilità di questo atto».



«Eravamo a conoscenza che le acque fossero agitate per via della difficile composizione della giunta – scrive - ma non pensavamo di ricevere oggi in consiglio comunale questo tsunami. C’è da prendere atto che se realmente queste dimissioni sono frutto di un maturato convincimento, che se le forze politiche che lo hanno sostenuto in realtà pensano solo ai propri interessi e non al bene comune della nostra città, le dimissioni ben vengano. Se diversamente fanno parte di una commedia per prendere ulteriore tempo questo la città non lo merita.

Dopo 43 giorni di continui conflitti interni questo è il risultato: un nuovo capitolo negativo della politica coratina; le conseguenze? Ve le lascio immaginare. Per questo oggi chiedo che vengano palesate le responsabilità di chi mette in primo piano i propri interessi rispetto alle tanto attese risposte che la città merita».