Consiglieri di minoranza in coro: «No alla Giunta tecnica, non salveremo il sindaco D’Introno»

Non hanno perso un solo attimo i consiglieri di opposizione per esternare le reazioni rispetto alle dimissioni del sindaco D’Introno protocollate stamattina senza delle motivazioni specificate in modo chiaro.

Pochi minuti dopo la conclusione della seduta (lampo) di consiglio, i consiglieri Vito Bovino, Corrado De Benedittis, Emanuele Lenoci, Nico Longo e Simona Miscioscia si sono rivolti alla stampa. Netto il messaggio condiviso da tutti: «non abbiamo intenzione di salvare il sindaco D’Introno».

«Un film già visto - ha detto Bovino - Con Mazzilli si ebbero problemi con l’elezione del presidente. Chi ne paga le conseguenze è la città. A noi il “poltronificio” non interessa, aspettiamo di capire le motivazioni. Il sindaco mostri quali sono le lacune di questa maggioranza».

«Non si continui a far perdere tempo alla città – ha aggiunto De Benedittis - Ciò che potrà venire fuori in pochi giorni è un governicchio, un tirare a campare. Già da alcuni anni subiamo amministrazioni fragili, sotto lo scacco di gruppi di potere. Chiediamo con forza che si torni al voto. Serve un sindaco forte che non debba chiedere il permesso a nessuno, che sappia segnare la rotta con forza, determinazione e libertà. Non saremo disponibili ad appoggiare, nemmeno dall’esterno, ipotesi di governo. Chiediamo che queste dimissioni siano oneste, denuncia chiara e forte che c’è un problema dentro questa maggioranza, di governo e di governabilità. Il rischio è che la città diventi terra di conquista nelle prossime regionali. Entro il 31 luglio le variazioni di bilancio, altrimenti si rischia il commissariamento del comune. Richiamiamo tutti alle proprie responsabilità».

Sulla stessa linea anche Longo: «la dignità dei coratini è stata calpestata dai desideri personali di qualcuno e dalle logiche di campagna elettorale delle prossime elezioni regionali. Bene fa il sindaco, con le sue dimissioni rimette nelle mani dei cittadini la possibilità di scegliere un sindaco libero. Un colpo di scena sarebbe il segno di un accordo ancora più complesso. La cittadinanza deve rendersi conto di cosa accade quando si vota una macedonia politica». Sintetico ma preciso il commento di Simona Miscioscia: «siamo stati eletti all’opposizione e lì restiamo. Siamo aperti al dialogo costruttivo ma non intendiamo supportare il sindaco»

«L’esperienza – ha dichiarato Lenoci - mi insegna a non precorrere i tempi: il sindaco ha diversi strumenti, potrebbe anche fare una giunta tecnica da sottoporre direttamente al consiglio comunale. Come minoranza non ci siamo divisi in questa fase, il bene comune è l’obiettivo primario di tutti noi. Di fatto non siamo disponibili a soccorrere il sindaco in un governo tecnico, siamo fuori da questo gioco».

«Neanche il tempo di partire – ha scritto invece Paolo Loizzo sulla sua bacheca Facebook - La pantomima delle dimissioni del Sindaco presentate durante quello che doveva essere il suo primo consiglio comunale non ci inganna. Eravamo abituati a tal clima sin dall'ultimo periodo Mazzilli. Si continua per la bramosia delle poltrone. Becera politica. Prima dei 20 giorni avrete il Sindaco e gli assessori: nessuno vuol tornarsene a casa. Certo è un momento istituzionalmente vergognoso in assenza di una qualsiasi forma di rispetto verso la Città. Ma d'altronde quando si ha la faccia di bronzo! Peraltro, quando una sciagurata azione suicida del centrosinistra, incapace di una politica unitaria, si traduce in un fallimentare naufragio cos'altro si può attendere?».