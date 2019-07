Corrado De Benedittis: «Si torni al voto»

Preso atto delle dimissioni del sindaco di Corato, Pasquale D’Introno, non tarda ad arrivare il commento del consigliere comunale Corrado De Benedittis e dei gruppi Rimettiamo in moto la città, Demos - Democrazia Solidale Corato.



«Riteniamo – scrivono - che la situazione in cui da troppo tempo si trova la nostra città sia non più sostenibile e chiediamo con forza che si torni al voto perché ciò che potrà venir fuori in così pochi giorni è un “governicchio”, un tirare a campare così come è sin dalla precedente amministrazione che subiamo amministrazioni fragili perché sotto scacco di gruppi di potere. Serve un sindaco forte che non sia ostaggio delle forze politiche e che sia in grado di segnare la rotta con forza, determinazione e libertà».