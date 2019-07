Primo consiglio comunale, ci sarà la giunta? Dalle 10 la diretta dal Palazzo di città

Il giorno del primo consiglio comunale del sindaco D'Introno è arrivato: oggi, a distanza di 10 mesi dall'ultimo consiglio, alle 10 la massima assise cittadina sarà nell'aula consiliare del Palazzo di città. Come sempre CoratoLive.it trasmetterà il dibattito in diretta.

Nel corso della seduta dovrà essere eletto il presidente del consiglio comunale, primo banco di prova per testare lo stato di salute del governo cittadino. In caso di necessità la seconda convocazione è fissata per il 25 luglio alla stessa ora.



D'Introno avrà al suo fianco la nuova Giunta comunale oppure siederà dal solo tra i banchi ad essa destinati? Il dubbio è lecito visto che, anche nella giornata di ieri, ci sono state lunghe discussioni ai tavoli della maggioranza in merito ai nomi degli assessori.

I punti all'ordine del giorno: