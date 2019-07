Consiglio comunale, proclamati ufficialmente i 24 eletti

Anche per i consiglieri comunali è finalmente arrivata la proclamazione ufficiale. Questa mattina alle 9 il magistrato incaricato dalla commissione elettorale ha consegnato i verbali nelle mani del segretario generale del Comune.

Tutti confermati i nomi dei 24 consiglieri, così come ipotizzato all'indomani della tornata elettorale.

A comporre la maggioranza sono quindici consiglieri: 8 in quota Direzione Italia (Gabriele Diaferia, Ignazio Salerno, Filippo Tatò, Nando Bucci, Lella Sergio, Gianni Berardi, Leonardo Miccoli e Aldo De Palma), 5 per Fratelli d’Italia (Enzo Mastrodonato, Giuseppe D'Introno, Giuseppe Sannicandro, Cosimo Zitoli e Riccardo Porro) e 2 della lista Idea (Rosanna Testino e Domenico Tedeschi).

Nove, invece, i consiglieri di opposizione: gli ex candidati sindaco Claudio Amorese, Vito Bovino, Corrado De Benedittis, Paolo Loizzo, Emanuele Lenoci e Nico Longo. Con loro anche il primo delle liste Udc (Vincenzo Labianca), Sud al centro (Simona Miscioscia). A completare l'assise Michele Lotito, secondo della lista Bovino Sindaco, che entra in consiglio dopo l'annunciata rinuncia (per motivi lavorativi) del più suffragato Michele Bovino.

Ovviamente, qualora uno o più consiglieri dovessero essere nominati assessori, la composizione dell'assise varierebbe con il subentro dei primi dei non eletti.

Ora, da regolamento, entro 10 giorni a partire dalla data di oggi dovrà essere convocata la prima seduta del consiglio comunale. L'assise dovrà essere celebrata entro i 10 giorni successivi. Nella stessa seduta si dovrà procederà all'elezione del presidente del consiglio comunale.

«Verosimilmente il primo consiglio sarà celebrato dopo il 15 luglio» ha detto il sindaco Pasquale D'Introno. E rispetto alla nomina degli assessori, il primo cittadino mantiene la riservatezza ma afferma: «siamo pronti, conto di arrivare nel primo consiglio comunale con la giunta al mio fianco».