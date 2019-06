Nuova Umanità al sindaco: «Componga una giunta non legata a spartizione politiche​»

Fare opposizione costruttiva. È l'obiettivo di Nuova Umanità che in questa consigliatura sarà rappresentata in Aula da Vito Bovino e Michele Lotito. In una nota, il movimento auspica anche la composizione di una Giunta «non ancorata alle vecchie logiche di spartizione politiche».

La nota

«Nuova Umanità sarà presente in consiglio comunale e sarà rappresentata da ben due consiglieri, a sottolineare l’ottimo risultato raggiunto da noi che ci siamo proposti per la prima volta come valida alternativa.

La nostra sarà un’opposizione costruttiva, quando ci sarà da approvare, approveremo, ma se ci sarà da contestare, lo faremo con tutte le nostre forze e con tutta l’autorevolezza che ci viene da chi ci ha sostenuto. Terremo sempre e costantemente informata la cittadinanza di tutto ciò che avverrà all’interno del Palazzo di Città. Faremo sempre sentire lo sguardo, su chi guida la macchina amministrativa, di tutti i cittadini, specie degli ultimi, di quelli più in difficoltà, e faremo in modo che ascoltino la loro voce. La nostra perciò non sarà un’opposizione prevenuta.

A lei sindaco D’Introno, la scelta: se orientarsi su una Giunta proiettata verso il bene comune e verso il futuro, oppure una Giunta ancorata alle vecchie logiche di spartizione politiche così come siamo stati abituati a vedere in tutti questi anni di governo di centro-destra.