Manutenzione del verde, Caputo: «Dubbi sull'iter seguito dal sindaco D'Introno»

Nei giorni, subito dopo la sua proclamazione, il sindaco Pasquale D'Introno ha iniziato ad aggiornare i cittadini - attraverso il suo profilo facebook - sulle questioni di cui si sta occupando.Tra queste compare «l’avvio della manutenzione del verde con interventi su piazza Almirante e Piazza Ospedale Vecchio». Su questi lavori, però, esprime alcune perplessità l'ex consigliere comunale Franco Caputo.

«Complimenti - scrive Caputo - ma normalmente tutto questo iter, che deve essere accompagnato da atti formali registrati, porta via una decina di giorni. E allora è legittimo qualche dubbio. Può essere che il nuovo corso poggi le sue fondamenta sul vecchio e cioè che tutto viene eseguito in base a logiche di vicinato e definito solo in maniera verbale senza nessun atto formale iniziale. Può essere anche che il sindaco paghi in proprio, come diceva un altro candidato sindaco che voleva aggiustare le strade pagando la breccia di tasca propria. E può anche essere che questi interventi, come altri che seguiranno, fossero già programmati da tempo, ma tenuti in stand-by per creare l’effetto notizia efficienza».

La nota integrale di Caputo

«Nel rinnovare al nostro sindaco gli auguri di buon lavoro, non posso non sottacere la mia soddisfazione nel vedere lo slancio e la grande operosità con cui ha iniziato il suo operato. Vedere dopo due giorni dal suo insediamento due luoghi della città, (piazza Almirante e piazza Ospedale) pulite e rimesse a nuovo è sicuramente segno di efficienza...

Mi auguro che si continui così per tutte le altre piazze e le vie della città... Ma noto che dopo aver creato l’effetto notizia, tutto si è fermato. Sicuramente qualcuno dirà... calma! Si è appena insediato! Non cominciate a criticare! Lasciatelo lavorare! Giusto! Lasciamolo lavorare.

Da mercoledì a sabato, in soli quattro giorni, il sindaco ha chiesto preventivo all’Asipu per la pulizia delle piazze, l’Asipu ha redatto preventivo e lo ha comunicato, il funzionario preposto ha preso atto e ha impegnato la spesa, l’Asipu ha eseguito i lavori.

Massima efficienza. Complimenti! Normalmente però tutto questo iter, che deve essere accompagnato da atti formali registrati, porta via una decina di giorni. E allora è legittimo qualche dubbio.

Può essere che il nuovo corso poggi le sue fondamenta sul vecchio e cioè che tutto viene eseguito in base a logiche di vicinato e definito solo in maniera verbale senza nessun atto formale iniziale. Può essere anche che il sindaco paghi in proprio, come diceva un altro candidato sindaco che voleva aggiustare le strade pagando la breccia di tasca propria. E può anche essere che questi interventi, come altri che seguiranno, fossero già programmati da tempo, ma tenuti in stand-by per creare l’effetto notizia efficienza.

Sono solo dubbi. Ora resto in attesa che il buon “sindaco di tutti”... anche il mio, li chiarisca e li cancelli».