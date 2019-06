"Terra Maiorum" si difende dagli attacchi politici: «Ci tuteleremo in ogni sede»

Gli strascichi della campagna elettorale producono effetti anche dopo la conclusione delle amministrative.

In una nota diffusa dal consiglio di amministrazione, la Cooperativa "Terra Maiorum" (presieduta dal neo sindaco Pasquale D'Introno) annuncia che si tutelerà rispetto agli «strumentali attacchi politici» ricevuti nelle settimane scorse «attraverso la diffusione di notizie su numerosi social network» pubblicate «da un candidato consigliere comunale». Per questo l'azienda ha deliberato «all'unanimità di procedere ad ogni e qualsiasi azione di tutela, in ogni sede, avverso quanti in modo subdolo e tendenzioso, hanno inteso diffondere e condividere, vilmente, affermazioni tendenziose e diffamatorie».



La nota integrale.

«Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Lavorazione Prodotti Agricoli s.c.a. "Terra Maiorum", preso atto che: durante la campagna elettorale appena conclusa la stessa società è stata fatta oggetto di strumentali attacchi politici, attraverso la diffusione di notizie su numerosi social network e su editoria online; detti attacchi hanno rappresentato un fuorviante e non veritiero status aziendale e della sua sana amministrazione. Tanto ha arrecato immediato danno di immagine ed economico, a tal fine esponendo dati di bilancio artatamente manipolati e conseguentemente pubblicati da tale candidato consigliere comunale, ricco di tanta fantasia e di altrettanta inverecondia; verificato che i dati pubblicati risultano essere privi di ogni fondamento e strumentali al solo scopo di screditare la Cooperativa, ente mutualistico storico, costituito da oltre 600 soci;

All'unanimità ha deliberato di procedere ad ogni e qualsiasi azione di tutela, in ogni sede, avverso quanti in modo subdolo e tendenzioso, hanno inteso diffondere e condividere, vilmente, affermazioni tendenziose e diffamatorie».