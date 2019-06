Pasquale D'Introno nel pieno delle funzioni di sindaco, primi interventi sul verde pubblico

Sebbene non abbia ancora indossato la fascia tricolore, Pasquale D'Introno è già al lavoro come sindaco del Comune di Corato, nel pieno dei poteri conferiti dalla legge.

Mercoledì, nel tardo pomeriggio, il presidente della commissione elettorale ha consegnato nelle mani del segretario generale il verbale che attesta la sua elezione nel ruolo di primo cittadino.

Toccherà invece attendere la prossima settimana per la cerimonia canonica in cui il nuovo sindaco indosserà la fascia e pronuncerà il giuramento nel rispetto della Costituzione italiana. Non è da escludere che la cerimonia si svolga lunedì 17 giugno.

Questo pomeriggio, intanto dal suo profilo facebook, D'Introno ha iniziato a raccontare le prime questioni di cui si sta occupando: «Abbiamo dato l’avvio della manutenzione del verde con interventi su piazza Almirante e Piazza Ospedale Vecchio. Ora affidiamo questi spazi ripuliti ai cittadini che sono chiamati a viverli e a non sporcarli» ha detto.