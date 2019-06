Amorese, l'analisi è amara: «Destra votata da chi l'ha sempre osteggiata»

«In primo luogo porgo le mie congratulazioni al vincitore delle elezioni amministrative 2019 per il Comune di Corato. Poi vorrei fare alcune considerazioni perché sia chiaro a tutti cosa è accaduto. Circa 3.900 elettori fra quelli di De Benedittis, Loizzo, Longo, Mazzilli C., Mazzilli M., Bovino, Lenoci hanno votato per il candidato della destra, che rappresenta la continuità con la vecchia politica che ha ridotto la nostra città nelle condizioni in cui si trova ora».

A metà mattina Claudio Amorese affida ai social la sua riflessione post voto e pubblica un'analisi che rispetto alle parole di ieri sera presenta forse meno delusione ma, certamente, più amarezza.

«Essi - aggiunge Amorese - nonostante abbiano sempre, a parole, avversato la persona che direttamente o indirettamente ha mosso i fili dell'Amministrazione cittadina negli ultimi 20 anni o forse più, nella pratica lo hanno sostenuto votandolo direttamente ovvero promuovendo l'astensione o l'annullamento della scheda.

Nella fase precedente il ballottaggio - continua - io personalmente ho cercato il dialogo con tutti i candidati esclusi al primo turno. Alcuni non mi hanno neanche risposto, come ad esempio Loizzo, altri hanno rifiutato il dialogo come ad esempio De Benedittis e Lenoci, mentre con gli altri sono riuscito a parlare direttamente o indirettamente. Non si è mai parlato di incarichi di qualsiasi natura come merci di scambio per un appoggio elettorale.

Io non so se altri lo hanno fatto. In ogni caso è bene ricordare che un Assessore può essere rimosso in qualunque momento, mentre l'Amministrazione del Comune durerà cinque anni. Tutto questo - conclude Amorese - alla faccia delle belle parole spese durante la campagna elettorale, dai cosiddetti "puri" e soprattutto della coerenza dei nostri elettori al desiderio di cambiamento, tanto sbandierato, durante le campagne elettorali».