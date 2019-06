«È indescrivibile la sensazione che provo, l’emozione». Ha esordito così Pasquale D’Introno, il candidato che gli elettori coratini hanno scelto perché fosse il nuovo sindaco di Corato. Con 8.614 voti (57.1%) D’Introno ha battuto Claudio Amorese, fermo a 6.472 voti (42.9%). Il dato definitivo sull'affluenza, lo ricordiamo, mette in luce il fatto che a votare sia stato solo il 38.6% degli aventi diritto, pari a 16.705 elettori (8.680 uomini e 8.025 donne).

Quando ormai dalle sezioni arrivano notizie che non lasciavano spazi a dubbi, D’Introno ha immaginato cosa farà domani: «andrò al Comune, saluterò le persone che ci lavorano. Inizierò a programmare gli appuntamenti per la nostra azione amministrativa».

Dopo le bottiglie di spumante in piazza Sedile, base logistica del comitato elettorale di D’Introno, sono arrivati anche in fuochi di artificio e i “trenini” a ritmo di Samba.

«Un bel momento per Corato, finalmente ha un nuovo sindaco e un nuovo consiglio comunale che ora deve mettersi subito a lavorare in maniera importante e concreta. Puntiamo ad un ritorno alla normalità, alla speranza, a credere nel futuro. Toccherà a noi, cittadini scelti come sindaco e consiglieri, impegnarci con la nostra professionalità e il nostro buon senso a favore del territorio che merita tanto.

Domani saluterò tutti e comincerò a verificare la tempistica per la costituzione del nuovo governo comunale. Le priorità sono l’ambiente, la pulizia, il verde, la sicurezza e il maggior presidio delle forze dell’ordine del territorio e le strade».

E pensando alla Giunta D’Introno conclude: «bisognerà tener conto di una Giunta che sia non solo competente ma abbia anche a cuore le sorti dei vari assessorati e della città, che sia strumento di unione con tutte le forze di governo presenti all’interno del consiglio comunale».

