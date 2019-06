Claudio Amorese dopo la sconfitta: «Questa è la scelta degli elettori»

Tristezza e incredulità, nel quartier generale di via Dante, sono montati nel giro di trenta minuti. Già dalle prime sezioni la forbice tra Amorese e D'Introno è ampia e cresce man mano che i dati, frenetici, arrivano al comitato. Lo scoramento generale e qualche mugugno accompagna lo scandire del dato relativo ad ogni sezione che vede, quasi sempre, il candidato del centrodestra avanti. Il divario a metà dello scrutinio dice già 1.500 voti di differenza.



A mezzanotte arriva Claudio Amorese, accolto da un fortissimo applauso tributatogli per il percorso fatto in questi due mesi. Prima di parlare si prende qualche minuto di riflessione e, in silenzio, fissa lo schermo dei dati. Poi esordisce: «Vi ringrazio per tutto l'impegno che ci avete messo, ho fatto tutto quello che potevo fare ma questa è la scelta degli elettori. Il nostro messaggio non è giunto adeguatamente». La delusione è tanta e traspare dal volto di Amorese. «Cosa dirvi - continua - sono a vostra disposizione. Continueremo in questo progetto, cercheremo di essere più efficaci. Tornerò al mio lavoro e farò il consigliere comunale. È andata così».

Deluso anche Vincenzo Labianca, il candidato consigliere più suffragato al primo turno. «Noi abbiamo preferito non fare apparentamenti con la volontà di condividere i programmi delle altre forze politiche. C'è, invece, chi ha dichiarato di non voler fare accordi. ma il risultato dimostra altro».