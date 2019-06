Consiglio comunale, ecco i 24 eletti

Con l'elezione di Pasquale D'Introno a sindaco, si definisce anche la composizione del nuovo consiglio comunale.

A comporre la maggioranza sono quindici consiglieri: 8 in quota Direzione Italia (Gabriele Diaferia, Ignazio Salerno, Filippo Tatò, Nando Bucci, Lella Sergio, Gianni Berardi, Leonardo Miccoli e Aldo De Palma), 5 per Fratelli d’Italia (Enzo Mastrodonato, Giuseppe D'Introno, Giuseppe Sannicandro, Cosimo Zitoli e Riccardo Porro) e 2 della lista Idea (Rosanna Testino e Domenico Tedeschi).

Nove, invece, i consiglieri di opposizione: gli ex candidati sindaco Claudio Amorese, Vito Bovino, Corrado De Benedittis, Paolo Loizzo, Emanuele Lenoci e Nico Longo. Con loro anche il primo delle liste Udc (Vincenzo Labianca), Sud al centro (Simona Miscioscia). A completare l'assise Michele Lotito, secondo della lista Bovino Sindaco, che entra in consiglio dopo l'annunciata rinuncia (per motivi lavorativi) del più suffragato Michele Bovino.

Com'è noto, non siederanno in consiglio l'ex sindaco Massimo Mazzilli (Città nuova) e Cataldo Mazzilli del movimento nazionale per la sovranità.