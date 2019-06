Seggi chiusi.

Giusto il tempo degli ultimi adempimenti burocratici e inizierà lo spoglio per il ballottaggio delle amministrative 2019.

La diretta

00.11 - Primo commento anche da Amorese: Vi ringrazio per tutto l'impegno che ci avete messo. Ho fatto tutto quello che potevo fare. Ma questa è la scelta degli elettori. Il nostro messaggio non è giunto adeguatamente. Cosa dirvi,sono a vostra disposizione. Continueremo in questo progetto, cercheremo di essere più efficaci. Tornerò al mio lavoro e farò il consigliere comunale. É andata così.





00.09 - Parla l'ex senatore Perrone: “Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, si sono messi tutti contro per demolirci ma non ci sono riusciti. Hanno fatto una aggregazione contro di noi, ma non politica. Chi invece fa polita raccoglie i frutti”

00.06 Dal comitato di D'Introno





Ore 00.03 - 36 Sezioni completate Amorese 5189; D'Introno 6970

Ore 00.02 - D’Introno prova a mantenere la calma mentre le persone già iniziano a fargli gli auguri per l’elezione: «C’è una grande voglia di riscatto per la nostra Corato. Ringrazio gli elettori. Il grande numero dei candidati non ha aiutato di sicuro. Voglio essere il sindaco che si impegna per tutti. La prima cosa che farò sarà andare a salutare la mia famiglia e gli amici»

Ore 00.00 - 35 sezioni completate Amorese 4910 D'Introno 6586

Ore 23.58 - 34 sezioni completate Amorese 4710 D'Introno 6275

Ore 23.56 - 31 sezioni completate Amorese 4366 D'Introno 5784

Ore 23.52 - 29 sezioni completate . Amorese 4237. Dintrono 5562

Ore 23.49: dispiacere e incredulità nel comitato di Amorese. Clima festoso in quello di D'Introno

Ore 23.48 - 27 sezioni complete: Amorese 3800; D'Introno 4969

Ore 23.44 - 20 sezioni complete: Amorese 2014; D'Introno 2785

Ore 23.36 - 15 sezioni complete: Amorese 2014; D'Introno 2785

Ore 23.32 - 8 sezioni complete: Amorese 1158; D'Introno 2284

Ore 23.32 - 6 sezioni complete: Amorese 848; D'Introno 1132

Ore 23.28 - Sezione 6, completa: Amorese 112; D'Introno 178



Ore 23.22 - Sezione 9, parziale: Amorese 132; D'Introno 220

Ore 23.21 - D'Introno è avanti di circa 100 voti nei primi dati provvisori dalle sezioni

Ore 23.20 - Tante schede nulle con entrambi i nomi barrati

Ore 23.16 - Arriva il dato definitivo sull'affluenza: ha votato il 38.5% degli aventi diritto.





Ore 23.14 - Sezione 17, Battisti - Prime 30 schede valide, 25-5 per D’introno

Ore 23.13 - Prima scheda nulla al Battisti: l'elettore ha scritto “Schifo schifo”. Oltre all'astensione evidente, si temono molte schede nulle e bianche

Ore 23.08 - Presidenti a scrutatori al lavoro: urne aperte per lo scrutinio

Ore 23.00 - Chiusi i seggi