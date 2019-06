D’Introno e Amorese in corsa per la fascia tricolore Copyright: CoratoLive.it

Tra bandiere, musica e voglia di vincere. Si è conclusa così la campagna elettorale di Pasquale D’Introno e Claudio Amorese: domani si contenderanno la fascia tricolore. Ad assegnarla ad uno di loro saranno i cittadini di Corato che si recheranno alle urne.

Quella di ieri, per entrambi, è stata di sicuro una serata piena di emozioni.

«La mia vita è cambiata da tre mesi – ha esordito D’Introno in piazza Vittorio Emanuele - Oggi siamo tutti qui ed uso un termine che non è mio: “nessuno escluso”. In questo periodo ho incontrato tante situazioni, piacevoli e non. La serietà e l’onestà hanno caratterizzato la nostra campagna elettorale: adesso puntiamo alla vittoria, è nostra, la vedo.

Intraprendenza, accoglienza, rispetto del prossimo e del bene comune: sono questi i valori per cui mi impegnerò. È compito di un sindaco e dei consiglieri valorizzare la propria terra, come farebbe un contadino: non dobbiamo pensare alle prossime amministrative ma a tracciare un percorso a favore dei giovani, di tutti quanti noi.

Tutto parte dal rispetto delle regole, da subito. Devono essere certe, chiare e uguali per tutti, senza possibilità di giudizio da parte di nessuno. La macchina amministrativa del Comune deve essere al servizio della cittadinanza, adoperandosi in maniera chiara e trasparente.

Dobbiamo concretizzare le parole di: “il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano”. Il 19 luglio faremo la prima manifestazione in onore della legalità nella via che porta il nome di Borsellino: prepariamoci tutti».

Dopo aver affrontato i temi classici di questa campagna elettorale – sicurezza, condizione delle strade, delle strutture sportive e del verde pubblico – D’Introno ha puntato sull’agricoltura: «ho sempre combattuto al fianco degli agricoltori e sempre lo farò. Iniziamo a piantare nuovi ulivi, diamo speranza alla nostra terra come facevano i nostri nonni. Il futuro riparte dall’agricoltura e dal comparto ad essa collegato.

Sono in campo con voi per difendere l’ospedale, mi impegnerò affinché possa rimanere attivo. E poi subito avanti con i Registro tumori: tutto il consiglio comunale dovrà sentirsi impegnato. Sarà un unico cavallo di battaglia per tutte le forze politiche, basta con le divisioni. Le persone sono stanche delle parole, servono i fatti».



In piazza Sedile, invece, Amorese siede davanti ad una sedia vuota: «Ho aspettato abbastanza!». Poi risponde alle polemiche che hanno animato queste due settimane di campagna elettorale. «La mia è stata caratterizzata da correttezza - tuona il candidato sindaco - invece io e la mia coalizione siamo stati oggetto di attacchi. Queste sono solo sciocchezze. Dicono che sono teleguidato da qualcuno ma può, una persona che nella sua vita ha preso decisioni coraggiose e autonome come me, essere telecomandato?»

Da qui, Amorese si sposta sul programma elencando i temi più importanti come il lavoro, le strade, lo sport che prende ad esempio per descrivere la coalizione: «Solo una squadra unita e compatta come la nostra coalizione può dare nuova vita alla città».

«La vera innovazione è il cambio di prospettiva - continua il candidato sindaco - Siete abituati a vedere gli amministratori su, nel palazzo mentre io sono qui tra voi, come i miei assessori e i miei consiglieri. Tutti i consiglieri, voglio cancellare dal vocabolario la parola "consigliere di minoranza" perché hanno tutti pari dignità e non rigetteremo mai un'idea che provenga da chi non è nostro amico, mai!».



Poi fa tasto rewind sulla campagna elettorale. Dal primo comizio agli incontri con la gente. «Nella mia vita ho fatto tre scelte forti. Quando ho lasciato la carriera universitaria, quando ho lasciato il posto da dipendente e quando ho scelto di fare il sindaco. Le prime due sono state un successo, lo sarà anche la terza».

In chiusura sul palco sale sua figlia di 13 anni. «Gli altri hanno fatto un video verità, ecco la mia verità, mia figlia - spiega commosso - Quando mi hanno chiesto se volessi fare il candidato sindaco, la prima risposta è stata una parolaccia. Poi sono tornato a casa dopo aver scansato le buche delle strade, ho guardato lei e mi sono detto: "Non è possibile dare al nostro futuro, i nostri figli, una città in queste condizioni. Noi e i responsabili che hanno portato Corato in queste condizioni non stiamo dando il buon esempio. Sostituiamo il rancore, odio, il sospetto con la fiducia, il rispetto e l'amore».