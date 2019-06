Amorese vs D'Introno, è il giorno della verità

È il giorno della verità. È il giorno ballottaggio che deciderà chi sarà il nuovo sindaco della città.

La scelta, com'è noto, è tra Claudio Amorese (polo di centro) e Pasquale D'Introno (centrodestra).



Alle urne sono attesi i 43.311 coratini (21.040 uomini e 22.271 donne) aventi diritto. Ma, dopo il risultato del primo turno e i veleni degli ultimi giorni, si teme un'ampia astensione. Il 26 maggio, lo ricordiamo, l'affluenza si fermò al 65.8%.

I seggi resteranno aperti nella sola giornata di oggi fino alle 23. Gli elettori che si trovano nel seggio alla scadenza degli orari stabiliti, vengono ammessi a votare nell’ordine in cui sono presenti.

Si vota su una sola scheda, nella quale saranno già riportati i nominativi dei due candidati alla carica di sindaco. Verrà eletto sindaco il candidato che otterrà il maggior numero di voti.

Info utili

Per poter votare occorre presentarsi al seggio con la tessera elettorale e con un documento di riconoscimento (carta d’identità o altro documento di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla pubblica amministrazione, per esempio: patente, passaporto, libretto, di pensione, porto d’armi, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, purché convalida da un comando militare). I documenti sopra elencati possono essere utilizzati anche se scaduti; il documento deve comunque risultare sotto ogni altro aspetto regolare e la fotografia deve assicurare la precisa identificazione del votante. In mancanza di documento l’identificazione può avvenire anche attraverso: uno dei membri del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità; un altro elettore del comune, noto al seggio (provvisto di documento valido), che ne attesti l’identità. Per evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile verificare per tempo il possesso dei documenti necessari per l’espressione del voto. Per il ritiro del duplicato del certificato elettorale, l'ufficio elettorale di piazza Marconi (tel. 080.9592318) resterà aperto dalle 7 alle 23.