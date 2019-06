L'appello di Città Nuova: «Recatevi alle urne»

«Non astenetevi e andate a votare». L'appello arriva dal movimento Città Nuova dell'ex sindaco Massimo Mazzilli che «credendo profondamente nei valori della Costituzione, invita i propri simpatizzanti e tutti gli elettori a recarsi alle urne, domenica 9 giugno, per scegliere il prossimo Sindaco di Corato e la sua maggioranza e quindi dare loro la necessaria legittimazione popolare e la giusta rappresentatività del corpo elettorale, rispetto a quella determinata dal risultato del primo turno.

Per questo motivo, non condividiamo l'atteggiamento pilatesco di una parte della politica locale che, invece, per domenica prossima, invita all'astensione. Votare, oltre ad essere un diritto, è anche un dovere costituzionale che riteniamo vada assolto.

Noi andremo a votare in piena libertà di coscienza, avendo presenti i valori di moderazione, di uguaglianza ed europeismo che contraddistinguono la nostra proposta politica e il progetto che intendiamo costruire nel prossimo futuro per Corato, nella consapevolezza che dovrà necessariamente aprirsi una nuova stagione politica, moderna e inclusiva».