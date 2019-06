Gelate 2018, via libera della Regione alla richiesta di accesso al Fondo di solidarietà nazionale

Via libera dalla Giunta regionale alla richiesta di accesso al Fondo di solidarietà nazionale per le gelate di febbraio e marzo 2018 che hanno colpito le aziende pugliesi.

«La proposta urgente indirizzata al Ministero - fa sapere l’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia - riguarda 35 comuni delle province di Taranto, Brindisi, Bari, BAT e Foggia. La richiesta interessa le imprese di questi territori che hanno subito una perdita lorda vendibile accertata superiore al 30% e che non hanno stipulato polizze assicurative.

Grazie alla deroga contenuta nel decreto Emergenze Agricole, convertito con legge n. 44 del 21 maggio 2019, le aziende colpite potranno beneficiare degli interventi previsti dal decreto legislativo 102 del 2004 per consentire la ripresa delle attività produttive.

La legge sulle Emergenze agricole è oggi uno strumento fondamentale per la nostra regione e per tutte quelle imprese agricole colpite dalle Gelate 2018 e dalla Xylella, le quali potranno attingere alla dotazione del Fondo di Solidarietà che oggi è stata, altresì, incrementata per poter allargare la platea dei beneficiari. E questo è un primo importante risultato raggiunto grazie all’impegno di tutti».