​Amorese: «Contro di noi accuse infamanti, si portino le prove in piazza»

Più che i problemi della città, ad animare le due settimane supplementari di campagna elettorale destinate al ballottaggio sono state le accuse di pressioni sugli elettori e compravendita di voti arrivate da più parti.



Negli ultimi giorni ne hanno parlato, tra gli altri, l'ex candidato sindaco Corrado De Benedittis e Carlo Roselli (in lista con Rinnovamento Corato). Ma numerosi sono stati anche i post sui social.

Dopo l'intervento di Vincenzo Labianca (candidato con l'Udc), è direttamente il candidato sindaco del polo di centro a prendere la parola sull'argomento, chiedendo agli accusatori di portare in piazza le «prove di quanto si afferma».

«La politica non è offesa, né tanto meno arte di accusatori demagogici e leoni da tastiera, come vogliono farci credere» scrive Amorese sui social.

«C'è chi ci accusa con infamanti ed irricevibili illazioni. Noi vogliamo cambiare Corato con i fatti, e invitiamo chi ci accusa a stabilire una data ed un'ora per un incontro con la cittadinanza, un'agorà in Piazza Sedile, davanti a tutta la città entro il termine della campagna elettorale (quindi entro domani a mezzanotte, ndr), dove vengano esposte le fantomatiche prove di quanto si afferma.

La nostra e la mia è una piena disponibilità ad un limpido confronto per restituire ai cittadini chiarezza e non falsità! Se questo invito non dovesse essere accettato sarà comunque mia premura informare la città di quanto avvenuto in queste ore. Da piazza Sedile tutto è iniziato - conclude - e questi inaccettabili modi di fare devono finire!»