M5S, Longo: «Felici per il risultato, saremo gli occhi dei cittadini in consiglio comunale»

Analisi del voto anche per Nico Longo, ex candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle. I pentastellati avranno, per la prima volta a Corato, un consigliere comunale in assise. Longo, infatti, siederà in consiglio tra le fila dell'opposizione grazie ai 1.975 voti conquistati alle amministrative.

«Un risultato che mi fa felice - spiega - perché abbiamo di fatto raddoppiato i voti di lista rispetto alla scorsa tornata. Un successo anche perché ora comincia una nuova fase per il Movimento a Corato. Avremo la possibilità di dimostrare le nostre capacità. Se i 2.000 elettori che ci hanno votato hanno praticato un atto di fede, magari scegliendo il simbolo, da questo momento potranno valutare il nostro operato. Abbiamo raggiunto questo obiettivo con una campagna elettorale low cost, basata sulle idee. Abbiamo speso circa 4.000 euro, praticamente 2 euro a voto. Sarei curioso di sapere la proporzione per gli altri candidati».

Quale sarà il primo passo per il Movimento 5 Stelle dopo le elezioni? «Lasceremo questo comitato per spostarci in uno più piccolo che diventerà una sorta di sportello per comunicare con i cittadini, sempre e costantemente. Spiegheremo ai coratini cosa succede nel "palazzo". Purtroppo ho notato che in pochi conoscono i temi importanti della nostra città. Ad esempio, si è utilizzata, in campagna elettorale, la questione dell'elettrodotto quando le decisioni sono state già prese».

«Un'altra cosa che faremo grazie alla possibilità di accedere agli atti - incalza Longo - è controllare l'operato della maggioranza. Controlleremo appalti di forniture, beni servizi. Assieme a me ci saranno attivisti che si occuperanno singolarmente di una macroarea specifica»

Sul ballottaggio Longo è chiaro. «Nessun apparentamento ma bisogna andare a votare. Ho sentito di gente che pensa di disertare domenica prossima. Andate a votare e fatelo liberamente»

Una battuta anche sulla querelle compravendita di voti. «Alle parole sarebbe bene che seguissero i fatti sennò si incattivisce solo l'ambiente. Le voci a riguardo ci sono sempre state ma mancano le prove concrete. A me non è mai capitato che qualcuno mi chiedesse di aiutarlo a denunciare una cosa simile. Credo che sia anche una questione di contenuti. Se ci sono i margini per avere il voto di scambio, vuol dire che dall'altra parte non è stata fatta una proposta politica concreta all'elettore, tale da far rinunciare la vendita del voto».

«Il mio auspicio è che l'inasprimento della 416 ter freni questa pratica - continua Longo - o perlomeno incentivi a denunciare. Le soluzioni ci sono, come abolire le sezioni e impedire che ci sia un controllo del voto».