Presunto voto di scambio, ​De Benedittis rilancia. E interviene Labianca

Tengono ancora banco le denunce di presunta compravendita di voti lanciate a più riprese da Corrado De Benedittis. L'ultima volta domenica sera, nel comizio di ringraziamento in piazza Cesare Battisti.

«Dopo l'amarezza dei primi giorni, ci siamo messi a studiare il flusso elettorale sezione per sezione e l'amarezza è diventata inquietudine» ha detto l'esponente di Rimettiamo in moto la città e Demos. «Il luogo di lavoro è il posto in cui si forma un popolo libero e democratico e invece sentiamo cose del tipo "io non potevo votarti perché altrimenti mi licenziavano". Questo non è lavoro ma subordinazione, asservimento e violazione della dignità dei lavoratori. Sono convinto che questa città sia troppo pulita perché queste voci siano vere. Ma, se queste voci fossero vere, le elezioni dovrebbero essere annullate».

A intervenire sulla questione, attraverso un video sui social, è poi stato Vincenzo Labianca, candidato al consiglio comunale con l'Udc (a sostegno di Amorese) e risultato il più suffragato in assoluto con 793 voti.

«Mi sembra doveroso aprire delle riflessioni in merito a dei video e dei post che circolano sui social, in cui si parla di spaccio, prostituzione, scambio di voti in alcuni quartieri della nostra città» afferma Labianca. «I trasgressori devono essere puniti, quindi gli autori di questi video devono denunciare facendo nomi e cognomi agli organi competenti. Perché non è possibile che questi gesti, qualora ce ne fossero, rimangano impuniti perché è a scredito di tutti gli altri candidati al consiglio comunale che hanno operato per il bene della città e hanno avuto consensi frutto di rispetto, stima e fiducia.

Nello stesso tempo è impensabile che un atto così vile rimanga impunito. Se qualcuno ha commesso un reato del genere devo pagare perché è un atto ignobile. Invito tutti a continuare una campagna elettorale corretta, senza infangare la dignità delle persone, senza tirare fuori situazioni inesistenti, senza denigrare nessuno e facendo una campagna sui programmi concerti per il bene della nostra città».