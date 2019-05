Anche per Bovino niente apparentamenti. «Primarie? Volevo farle»

Tempo di analisi del voto anche per Vito Bovino. Ieri, nella sede di Nuova Umanità, il candidato sindaco ha raccontato la sua campagna elettorale, ha espresso la sua opinione sul risultato di domenica scorsa e su un tema molto dibattuto in queste ultime ore: la mancata partecipazione alle primarie.

Due i dati certi emersi dalla conferenza. Come ci si aspettava neanche il maresciallo della Polizia Locale di Terlizzi farà apparentamenti con le coalizioni che si sfideranno al ballottaggio. Inoltre Michele Bovino, fratello di Vito e candidato consigliere con più voti nella lista "Bovino Sindaco" non siederà in consiglio comunale per motivi lavorativi. Al suo posto subentra Michele Lotito, scelto da 164 elettori.

«Ringrazio la mia famiglia, gli elettori e chi ha lavorato con noi - esordisce Bovino - ce l'ho messa tutta e vi chiedo scusa se non ho dato il 100%. Noi accettiamo il verdetto del popolo. Anche se si poteva fare di più la storia si fa senza i se e senza i ma. Ripartiamo da numeri importanti: questo contenitore culturale, nato a settembre del 2018, oggi è il primo soggetto politico in termini di consenso. Ora dobbiamo mantenere gli impegni con la città, la partecipazione sarà il nostro primo obiettivo».

«Il nostro legame durerà nel tempo - ha dichiarato il segretario cittadino del Pd - continueremo a lavorare con Nuova Umanità e Bovino Sindaco. Loro saranno i nostri portavoce nell'assise cittadina. Questo perché il Partito Democratico ha creduto fortemente in Vito, anche a costo di lacerare il partito e di ricevere bordate dalle altre forze politiche di destra e di sinistra. Purtroppo il risultato ottenuto dal Pd non è stato quello che ci aspettavamo».

Perché Vito Bovino non ha voluto fare le primarie? «Non ne ho parlato per tutta la campagna elettorale - spiega il diretto interessato - Abbiamo partecipato a quattro tavole rotonde con una delegazione di Nuova Umanità perché non ho mai avuto paura di fare le primarie. Corrado De Benedittis non ha mai preso in considerazione di farle mentre io, quando ho visto che si cincischiava, si attendeva e, nel frattempo, emergevano vecchie ruggini e non si parlava di programmi, di costruzione, ho deciso di abbandonare il tavolo». «“Se anche Vito dovesse vincere le primarie, io non lo appoggio” diceva qualcuno. Ho cercato di fare di tutto ma, quando la macchina del fango è stata azionata potentemente, ho preferito pensare ad altro».

Bovino affronta brevemente anche la questione della compravendita di voti e lancia un appello a De Benedittis. «Corrado, se hai coraggio, devi dire nomi e cognomi e circostanziare i fatti».

«Quando ci siamo seduti al tavolo - racconta Natalino Petrone - abbiamo scritto le regole per parteciparvi. Andava fatta la coalizione prima di individuare il candidato. Per sceglierlo sono stati proposti diversi metodi, alla fine si optò per le primarie. C’è stato chi ha giocato sporco, dicendo a gran voce che voleva le primarie ma nei fatti remava contro. Con Loizzo non c'è stata possibilità di dialogo, alla base di tutto c’era una vecchia frattura che rasentava anche questioni personali. ll professor De Benedittis, invece, si è sfilato subito: riteneva di essere “il nuovo” a prescindere».

Vito Bovino ora pensa al futuro. «Noi andiamo avanti con la voglia di costruire: “io non voglio la morte del peccatore ma che si converta", è scritto da qualche parte. Si va dritti continuando a camminare sempre sulla buona strada. E con il sorriso che ci contraddistingue».