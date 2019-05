De Benedittis: «Si indaghi sulla compravendita di voti». Il futuro: «Nessun apparentamento»

All'indomani del ballottaggio sfiorato per poco meno di 300 voti, Corrado De Benedittis ha parlato nel suo comitato di via San Benedetto. Il titolo della conferenza è eloquente: "La geografia del voto".

Dalla mappa cittadina delle preferenze è partita l'analisi di De Benedittis, che ha ripercorso l'altalenante e incerto testa a testa che l'ha visto in vantaggio per larghi tratti dello spoglio. «Un risultato uniforme in tutta la città finché è cambiato qualcosa». Il dito è puntato su alcuni sezioni periferiche, in particolare viale Arno e la De Gasperi. «Sia dal punto di vista delle percentuali dei votanti, sia di quelle legate alle preferenze per Amorese e D'Introno, queste sezioni hanno avuto numeri più alti. Questa cosa ci ha amareggiato molto perché buona parte della città ci ha sostenuto, una piccola parte invece ci ha sfavorito, impedendoci di arrivare al ballottaggio e molto probabilmente alla vittoria».

Altro tema caldo, quello di presunte irregolarità in campagna elettorale. De Benedittis denuncia: «C'è un gran vociferare di compravendita di voti che fa leva sulla disperazione della gente. La Digos, le istituzioni e la magistratura dovrebbero aprire un fascicolo e investigare sul comportamento di tutti i candidati e di tutte le forze politiche». Accusa senza un esplicito destinatario: «Noi non puntiamo il dito verso nessuna forza politica ma sarebbe giusto fare un approfondimento». «Dobbiamo fare una grande assemblea pubblica sui temi di politica e legalità - propone - insegnare a chi baratta il proprio voto che non vende solo la propria dignità ma anche il futuro suo e della sua città»

L'ormai ex candidato sindaco torna sulla mancanza di unità nel centrosinistra e chiude le porte ad accordi post-elezioni. «Rispetto a quel centrosinistra noi abbiamo una forte discontinuità. Loro hanno esaurito il loro corso e i numeri lo confermano. Siamo noi l'alternativa culturale di questa città». Poco dopo arriva una piccola apertura: «In consiglio comunale potremo fare opposizione comune».

Nessun compromesso neanche con le due forze politiche che concorreranno per la poltrona di sindaco. «Niente apparentamenti, non abbiamo elementi di condivisione». «Ci sarebbe voluta più umiltà e coraggio (da parte di centrodestra e centrosinistra ndr) - attacca il professore - È giunta ora di fare altro nella vita. La gente dice che ci sono sempre le stesse facce, sia da una parte che dall'altra».

A proposito di ballottaggio, nessun indirizzo su come gestire il voto del 9 giugno. «Massima libertà, come abbiamo già fatto l'altro ieri. Ognuno può scegliere chi vuole. Io andrò a votare ma il voto, in cabina, è segreto».