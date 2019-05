Tra certezze e ipotesi: chi siederà in consiglio comunale?

Tutta questione di calcoli. È così che si "compone” il consiglio comunale, partendo dai risultati delle coalizioni e rispettando le indicazioni dell’articolo 73 del Tuel, il Testo unico degli enti locali.

Sebbene ancora non siano stati resi in noti i totali delle preferenze sui singoli candidati, a consentire di abbozzare “la geografia” della massima assise cittadina sono i voti assegnati alle liste (e non quelli dei candidati sindaco).

Nel Comune di Corato il consiglio è composto dal sindaco e altre 24 persone, 15 fra i banchi della maggioranza e 9 fra quelli dell’opposizione.

Stando a quanto decretato dalle urne, se dal ballottaggio dovesse risultare vincitore Pasquale D’Introno dovrebbero esserci 8 consiglieri della lista Direzione Italia (la più suffragata, che ha messo insieme il 9.2% dei voti), 5 per Fratelli d’Italia e 2 della lista Popolo Idea Libertà.

Nei banchi dell’opposizione siederebbero invece i candidati sindaco De Benedittis, Loizzo e Longo, insieme ad Amorese e un candidato dell’Udc, Bovino con un candidato della lista Bovino Sindaco e Lenoci con un candidato della lista Indipendenza Civica.

Se invece a vincere il 9 giugno fosse Claudio Amorese, Pasquale D’Introno prenderebbe il suo posto nei banchi della minoranza insieme al primo degli eletti di Direzione Italia lasciando invariato il resto dello scenario dell’opposizione.

Con Amorese sindaco il maggior numero di consiglieri (6) sarebbe in quota all’Unione di Centro (che ha raggiunto il 7.1%); a seguire 5 eletti di Sud al Centro, due di Puglia Popolare e i più suffragati delle liste Corato nel Cuore e Nuova Democrazia Cristiana Europea.

In entrambi i casi resterebbero fuori il Movimento Nazionale per la Sovranità che sosteneva la candidatura di Cataldo Mazzilli (ha raggiunto solo il 2%) e Città Nuova, con l’ex sindaco Massimo Mazzilli, pur avendo raggiunto il 4.3 %.

Per arrivare questi risultati la prima indicazione da tenere presente è quella specificata dal punto 7 dell’articolo 73: «non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia».

Perché dunque Massimo Mazzilli resterebbe fuori? Perché nella ripartizione, per legge, punta ad agevolare le coalizioni invece delle liste singole. La ripartizione dei seggi infatti, come chiarito dal punto 8 dello stesso articolo del Tuel, viene effettuata sulla base dei coefficienti calcolati sui totali di coalizione e non su quelli delle singole liste.