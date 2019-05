Corrado De Benedittis: «La geografia del voto disegna una città con molte ombre»

È arrivato terzo, per soli 293 voti: Corrado De Benedittis ieri sera è rimasto fino all’ultimo con il fiato sospeso, «in attesa» come aveva detto ai microfoni di CoratoLive.it. Ad un passo da chi, oggi, si organizza per arrivare al giorno del ballottaggio.



Il risultato raggiunto, 4.364 voti, per molti è stato una sorpresa. «Non ce l’abbiamo fatta ma non abbiamo perso» scrivono i sostenitori di De Benedittis.

«Per una manciata di voti, non si va al ballottaggio. Tantissimi voti puliti, onesti, spontanei, a costo zero. La geografia del voto disegna una città con molte ombre. C'è un cancro sociale che in certi quartieri diventa metastasi - ha scritto De Benedittis questa mattina, sul suo profilo facebook - Lo spoglio, inoltre, desta non poche perplessità sul piano statistico. Eppure, così è. Un grande grazie all'intera città. L'affetto e la stima sono stati veramente grandi. Abbraccio tutte e tutti. Proverò a rispondere ai tantissimi messaggi. Datemi un po' di tempo. Vi voglio bene».