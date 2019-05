D'Introno: «Sono partito in svantaggio, ora festeggio e rinnovo la stima verso gli altri candidati»

Sono emozioni «molto forti» quelle che sta vivendo in questo momento il candidato sindaco Pasquale D’Introno. I voti espressi dai coratini lo hanno portato al ballottaggio, insieme a Claudio Amorese.

«È stata una battaglia da ricordare - ha detto ai microfoni di CoratoLive.it - Oggi sono partito in svantaggio rispetto agli altri candidati. A tutti loro porgo il mio saluto e confermo la stima nei loro confronti, rivolgo il mio affetto e la mia vicinanza. Tutti insieme abbiamo vissuto questa campagna elettorale molto difficile, soprattutto perché eravamo tanti.

Oggi ho rivissuto il momento delle primarie, quello della presentazione delle liste e il ricorso al Tar per l’annullamento di due di esse. In ultimo la sentenza del Consiglio di Stato. Nei momenti più duri mi sono affidato alla forza della mia coalizione ma anche al coraggio che da sempre mi contraddistingue.

I due partiti che non hanno potuto partecipare alla coalizione mi hanno appoggiato non solo dal punto di vista dei voti, ho avvertito la loro vicinanza umana, mi sono stati accanto. La vittoria di oggi è dedicata a tutti loro, anche a chi ha sofferto per non aver potuto concorrere dopo tanti mesi di lavoro: hanno vissuto una cosa bruttissima, non la auguro a nessuno».

E pensando a domani e al 9 di giugno, giorno in cui i cittadini dovranno tornare ad esprimersi nella cabina elettorale, D’Introno sorride e afferma: «domani riposo per tutti. Mercoledì cominceremo a incontrarci nuovamente per avviare il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi comuni. In questo momento ci godiamo la festa e nei prossimi giorni - alla luce dell’analisi del voto, della divisione dei tre partiti che mi sostengono - decideremo il da farsi».