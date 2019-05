Il 18.9​ % degli elettori ha già votato: i primi dati sull'affluenza alle urne

Iniziano ad arrivare i primi dati sull'affluenza alle urne, a comunicarli in tempo reale è il sito del Comune di Corato: secondo quanto rilevato dall'ufficio elettorale alle 12 per la scelta del nuovo governo cittadino ha già votato il 18.9 % degli aventi diritto, 8.170 persone; per le europee invece 8.163 cittadini, il 20.3 %. I dati sono in linea con quelli del 2014.

A poter esprimere la propria preferenza per le elezioni amministrative sono ben 43.311 elettori, di cui 21.040 uomini (il 48.6 %) e 22.271 donne (il 51.4 %). Per le elezioni europee invece gli aventi diritto sono 40.170, di cui 19.275 uomini (il 48 %) e 20.895 donne (il 52 %).

I seggi resteranno aperti nella sola giornata di oggi fino alle 23. Gli elettori che si trovano nel seggio alla scadenza degli orari stabiliti vengono ammessi a votare nell’ordine in cui sono presenti. I prossimi dati ufficiali relativi all'affluenza saranno rilevati alle 19 ed alle 23.



Info utili

Per poter votare occorre presentarsi al seggio con la tessera elettorale e con un documento di riconoscimento (carta d’identità o altro documento di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, per esempio: patente, passaporto, libretto, di pensione, porto d’armi, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, tessera di riconoscimento rilasciata dall’ Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, purché convalida da un comando militare).

I documenti sopra elencati possono essere utilizzati anche se scaduti; il documento deve comunque risultare sotto ogni altro aspetto regolare e la fotografia deve assicurare la precisa identificazione del votante. In mancanza di documento l’identificazione può avvenire anche attraverso: uno dei membri del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità; un altro elettore del comune, noto al seggio (provvisto di documento valido), che ne attesti l’identità. Per evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile verificare per tempo il possesso dei documenti necessari per l’espressione del voto.

Orari

L'ufficio elettorale di piazza Marconi (tel. 080.9592318) oggi è aperto dalle 7 alle 23.

Per le richieste di eventuali certificati elettorali è necessario esibire un documento di identità valido. Per richiedere un nuovo documento di identità, rivolgersi presso l’ufficio comunale di piazza Cesare Battisti o di via Gravina. L'ufficio anagrafe oggi è aperto negli orari 8-13 e 16-21.