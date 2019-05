Si chiude la campagna elettorale, ecco il programma degli ultimi comizi

Rush finale per la campagna elettorale in vista delle votazioni di domenica 26 maggio. I nove candidati per la poltrona di sindaco si avvicenderanno nelle principali piazze della città per i comizi di chiusura.

Oggi è il turno di Niccolò Longo, alle 20 in piazza Vittorio Emanuele. Con lui sul palco anche la senatrice coratina Angela Piarulli, il deputato Giuseppe D'Ambrosio e la consigliera regionale Grazia Di Bari. In piazza Sedile ultimo appello al voto di Vito Bovino. Inizio alle 20.30 con la musica della Birbantband prima e dopo il comizio.

Domani la giornata più corposa con ben sette candidati sindaco. Corrado De Benedittis sarà sul palco, in piazza Vittorio Emanuele, alle 20 per il comizio conclusivo e alle 22 per l'appello al voto. In mezzo, alle 21, sarà il turno di Pasquale D'Introno, a guida della coalizione di centrodestra.

In piazza Cesare Battisti il primo a parlare agli elettori sarà Cataldo Mazzilli che presenterà la sua squadra. A seguire, alle 22, Paolo Loizzo. Anche il candidato di Ape, Italia in Comune e Sinistra Democratica, svelerà gli altri assessori che rappresenteranno la giunta in caso di vittoria dopo quelli già annunciati oggi.

Tre appuntamenti in piazza Sedile. Alle 20 il comizio di Emanuele Lenoci, alle 21 quello di Claudio Amorese e alle 22 quello del sindaco uscente, Massimo Mazzilli.

Il programma dei comizi di chiusura

Niccolò Longo, 23 maggio alle 20 (piazza Vittorio Emanuele)



Vito Bovino, 23 maggio alle 20.30 (piazza Sedile)

Corrado De Benedittis, 24 maggio alle 20 e alle 22 (piazza Vittorio Emanuele)



Cataldo Mazzilli, 24 maggio alle 20 (piazza Cesare Battisti)

Emanuele Lenoci, 24 maggio alle 20 (piazza Sedile)

Pasquale D'Introno, 24 maggio alle 21 (piazza Vittorio Emanuele)

Claudio Amorese, 24 maggio alle 21 (piazza Sedile)

Paolo Loizzo, 24 maggio alle 22 (Piazza Cesare Battisti)

Massimo Mazzilli, 24 maggio alle 22 (piazza Sedile)