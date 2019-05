Priorità, differenze, visione. La "Corato che sarà" di De Benedittis, Lenoci e Loizzo

Brevi schede personali, le priorità dei programmi, le differenze tra un candidato e l'altro e l'idea della Corato che sarà fra cinque anni.

È ciò che abbiamo chiesto a ciascuno dei 9 candidati sindaco in lizza per guidare la città. Da oggi e fino venerdì su queste pagine verranno pubblicate le risposte di tre candidati per volta.

Procedendo in ordine alfabetico, dopo Claudio Amorese, Vito Bovino e Pasquale D'Introno, oggi tocca a Corrado De Benedittis (Rimettiamo in moto la città, Demos), Emanuele Lenoci (Altra Corato, Indipendenza Civica, Nuove strade per Corato, Orgoglio per Corato, Rinnovamento Corato) e Paolo Loizzo (Ape, Italia in Comune, Sinistra Democratica).





CORRADO DE BENEDITTIS

Professione: docente di filosofia e storia

Età: 47 anni

Composizione della famiglia: single

Titolo di studio: laurea in filosofia

Politico di riferimento: Guglielmo Minervini

Quali sono le tre priorità del suo programma?

Attenzione ai giovani, troppo ignorati e penalizzati da assenza di prospettive. Ogni giovane avrà in me un riferimento istituzionale che darà ascolto e supporto. Un assessorato ai giovani e allo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile offrirà supporto affinché le idee diventino realtà economica e fermento culturale senza dover fare la valigia. Poi una ricetta per rilanciare il commercio al dettaglio: meno restrizioni, meno tributi locali, più servizi comunali. Assurda è la questione dei dehors che ha penalizzato tanti esercenti: sarà rivista insieme a insegne e tende da sole. Infine una politica per lo sviluppo e il lavoro, articolata in alcuni grandi punti: rilancio della zona industriale e artigianale; consorzio agricolo di promozione e tutela dei prodotti tipici e dei produttori; promozione dell’immagine di Corato nei mercati nazionali e internazionali; tavolo permanente con operatori economici e professionisti.

Cosa la differenzia dagli altri candidati?

Non avere dietro di me padroni, gruppi di potere e pressione; mai candidato in precedenza; mai fatto parte di apparati politici o di precedenti amministrazioni; sempre impegnato per il bene comune: ambiente, cultura, Costituzione; essermi battuto tutta la vita in difesa della dignità delle persone, soprattutto di quelle più deboli, fragili e indifese.

Come immagina la città tra cinque anni?

Più bella, più sicura, più libera, con un grande piano urbano del verde e una rigenerazione urbana che metta al centro il diritto alla salute e alla felicità di ognuno di noi.





EMANUELE LENOCI

Professione: Manager regionale azienda farmaceutica

Età: 60 anni

Composizione della famiglia: sposato e padre di una figlia

Titolo di studio: laurea in Scienze geologiche

Politico di riferimento: nessuno

Quali sono le tre priorità del suo programma?

Piano urbanistico generale, Piano del commercio e Piano della mobilità sostenibile. In particolare è emersa la criticità relativa al ritardo nell’iter di approvazione del Pug che lascia irrisolte alcune situazioni, quali: lo stato della delocalizzazione della dorsale Enel di 150 kV di via Massarenti; centro storico (coerenza con il Piano di recupero, difficoltà di intervenire nel contesto della normativa sismica); completamento e/o potenziamento delle aree cimiteriali; ipotesi risolutiva delle aree private a uso pubblico e istituzione di un tavolo tecnico di confronto; individuazione e sistemazione dell’area per mercato settimanale e/o rionale; fattibilità del polo logistico di via Trani per la realizzazione di un polivalente, una scuola primaria, una secondaria di primo grado, una secondaria di secondo grado e del nuovo palazzetto dello sport; realizzazione di infrastrutture per la mobilità pedonale (in primis l’allargamento con corsie pedonali del cavalcavia di via Castel del Monte), ciclabile e mezzi di trasporto pubblico per le zone extraurbane.

Cosa la differenzia dagli altri candidati?

Il progetto civico, focalizzato sulla città sganciato dalle dinamiche di condizionamento dei partiti nazionali e dei loro riferimenti locali.

Come immagina la città tra cinque anni?

Una città pulita, ordinata, ben organizzata, in cui tutti i cittadini si sentano partecipi e attori attivi nel processo di fruizione dei servizi, delle infrastrutture e della partecipazione attiva alla vita sociale e amministrativa, liberi da ogni condizionamento.





PAOLO LOIZZO

Professione: medico, responsabile del pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Corato

Età: 55 anni

Composizione della famiglia: sposato e padre di due figli

Titolo di studio: laurea in medicina e chirurgia

Politico di riferimento: Aldo Moro



Quali sono le tre priorità del suo programma?

Partecipazione: un centro di raccolta informazioni per le segnalazioni dei cittadini su strade, scuola, microdelinquenza e servizi pubblici, anche attraverso un’app per smartphone; un registro di cittadini volontari che vogliano collaborare con il Comune; un ufficio qualità per vigilare sui servizi dell’ente. Ambiente: monitoraggio costante dell’inquinamento da smog, campi elettromagnetici, rumore, procedure chiare di intervento e un’ordinanza sull’ortofrutta come quella adottata ad Andria; illuminazione pubblica a led; aumento isole ecologiche. Scuola, sicurezza e sviluppo economico, tutte legate: voglio un sistema formativo integrato con le scuole del territorio, con un nuovo polo didattico per l’istituto Oriani-Tandoi e manutenzione delle strutture; un vigile per ogni quartiere; la Cittadella del lavoro di supporto a chi cerca lavoro e chi manodopera. E servizi essenziali per una zona industriale dimenticata.

Cosa la differenzia dagli altri candidati?

La credibilità, perché la mia storia personale, professionale e politica parlano da sole: io gioco a carte scoperte. La libertà, perché dietro di me non c’è nessun notabile che detta cosa, dove e quando fare o non fare un provvedimento, o chi preferire e chi no. Poi la capacità di prendermi cura delle persone.

Come immagina la città tra cinque anni?

Senza buche, ma questa è un’ovvietà. Immagino una città più consapevole delle proprie potenzialità, equa, sicura e sostenibile, in cui ogni cittadino possa riscoprirsi orgoglioso di essere coratino. La Corato che vorrei è nelle sette aree del programma. Leggetele sulla mia pagina Facebook, Paolo Loizzo Sindaco.