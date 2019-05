Elezioni, oggi in città il sottosegretario alle politiche agricole Alessandra Pesce

Sarà in città oggi il sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali, Alessandra Pesce. A partire dalle 14 visiterà visiterà prima due aziende: il frantoio Nicola Maldera - dove da quattro generazioni viene tramandata la preziosa arte della molitura delle olive - il Casillo Group leader mondiale nell’acquisto, trasformazione e commercializzazione del grano.



Successivamente, alle 16, si terrà una conferenza nell’Astoria Palace in via Castel del Monte 172 con il sottosegretario Pesce, la senatrice del Movimento 5 Stelle, Bruna Piarulli, e altri portavoce nazionali a sostegno del candidato sindaco Niccolò Alessandro Longo.

«Sarà l’occasione inoltre, per fare il punto della situazione sul decreto appena approvato dai due rami del Parlamento, il Decreto emergenze agricole, e per parlare delle misure del Governo a favore del Mezzogiorno» spiega la senatrice Piarulli. «Si parlerà in maniera più approfondita anche di quello che si è fatto e di quello che faremo presto, per ridare dignità a tutto il Sud e all’Italia intera, come ad esempio il contrasto alla Xylella con lo stanziamento di 330 milioni; dello stanziamento di 300 milioni per le Zone economiche speciali del Mezzogiorno».