La Cgil celebra il Primo Maggio

Anche quest'anno la Cgil celebra in città il Primo Maggio.

«Si tratta di un momento di aggregazione e di festa per i tanti e le tante lavoratori e lavoratrici ma anche per i tanti e le tante che vivono una condizione di precarietà o che ancora peggio vivono una condizione di lavoro nero o di disoccupazione» spiegano gli organizzatori. «Un momento per stare insieme, di ritrovo e condivisione».

Il programma:

ore 9,30: giro per il corso cittadino del gruppo bandistico " Città di Corato"

ore 10.00: raduno di cittadini, partiti e associazioni in piazza Vittorio Emanuele angolo via Aldo Moro

ore 10,30: partenza corteo per il corso partendo da angolo via Aldo Moro verso corso Garibaldi. Durante il corteo lancio di palloni aerostatici.

ore 11: arrivo in piazza Cesare Battisti, comizio. Interverrà Claudio Menga, Segretario regionale FLC Cgil Puglia.