Elezioni, irregolarità nelle liste Forza Italia, Lega e Democrazia Europea

Si prefigura un colpo di scena nella presentazione delle liste per le amministrative del 26 maggio.

La commissione elettorale, nel corso delle consuete operazioni volte a verificare la conformità degli elenchi presentati, ha rilevato irregolarità formali in 3 delle 26 liste depositate.

Si tratta delle liste di Forza Italia e Lega Salvini Puglia - entrambe a sostegno della coalizione di centrodestra con Pasquale D'Introno candidato sindaco - e Democrazia Cristiana Europea, inserita nel Polo di centro con candidato Claudio Amorese.

Per Fi e Lega il problema sarebbe legato alla competenza territoriale del funzionario della Corte d'appello di Bari che ha autenticato le firme a sostegno delle liste. Per Democrazia Cristiana Europea, invece, la questione riguarderebbe il simbolo del partito. Il rischio, per loro, è quello di essere escluse dalla competizione elettorale.

Per far valere le proprie ragioni, le liste possono proporre ricorso al Tar Puglia entro 3 giorni. Ma la situazione è comunque in evoluzione. Secondo fonti dell'ufficio elettorale, per le tre liste ci sarebbe persino la possibilità di ottenere un'audizione immediata presso la commissione per chiarire la propria posizione.

«Siamo già pronti per il ricorso al Tar contro l'esclusione delle liste Forza Italia e Lega» ha confermato il candidato sindaco Pasquale D'Introno con un post sulla sua pagina facebook.

La commissione dovrebbe completare le verifiche in mattinata.