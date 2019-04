​Nove candidati sindaco, 26 liste e 604 aspiranti consiglieri. Tutti i nomi delle elezioni

Nove candidati sindaco, 26 liste e addirittura 604 aspiranti consiglieri comunali. Ecco l'esercito che si sfiderà per entrare a far parte della prossima amministrazione comunale.

Alle 12 di oggi è scaduto il termine entro il quale liste e candidature potevano essere consegnate all'ufficio elettorale. In queste ore i funzionari sono al lavoro per verificare regolarità e conformità degli elenchi presentati.

Stando alle liste consegnati dai partiti, c'è qualche piccola variazione rispetto alle previsioni della vigilia, ma nulla di sostanziale. Sono state 26, come detto, le liste depositate e collegate ai 9 candidati sindaco: Claudio Amorese (Corato nel cuore, Democrazia cristiana europea, Puglia popolare, Sud al centro, Udc); Vito Bovino (Bovino Sindaco, Nuova Umanità, Partito Democratico); Corrado De Benedittis (Demos-Democrazia solidale, Rimettiamo in moto la città); Pasquale D'Introno (Direzione Italia, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Idea, Lega Salvini Puglia); Emanuele Lenoci (Altra Corato, Indipendenza civica, Nuove strade per Corato, Orgoglio per Corato, Rinnovamento Corato); Paolo Loizzo (Ape, Italia in Comune, Sinistra Democratica); Niccolò Alessandro Longo (Movimento Cinque Stelle); Cataldo Mazzilli (Movimento nazionale per la sovranità); Massimo Mazzilli (Città Nuova).

Rispetto alle elezioni del 2014 è tutto più "abbondante": in più sono 5 candidati sindaco, 7 liste e ben 170 aspiranti consiglieri.



Di seguito tutti i nomi dei candidati. Per ogni aspirante sindaco - elencato in ordine alfabetico - sono indicate le liste collegate e i relativi candidati consiglieri.

CANDIDATO SINDACO CLAUDIO AMORESE



CORATO NEL CUORE

Cipriani Anna

Acella Isabella

Amorese Vincenzo

Asselti Antonio

Balducci Dino Cataldo

Bevilacqua Ernesta

Cipriani Francesco

Di Gioia Aldo

Di Gravina Valentina

D’Introno Antonietta

Ferrucci Giuseppe

Fracchiolla Mariangela

Gallo Angela Maria

Giaconella Antonio

Iurilli Michele

Lafranceschina Raffaella

Mazzilli Domenico

Miscioscia Francesco

Paganelli Vincenzo

Piccarreta Nicoletta

Quinto Felice

Salamone William

Tucci Francesco

Zucaro Michele



DEMOCRAZIA CRISTIANA EUROPEA

Balducci Sabrina

Calvano Apollonia detta Lonia

Cannillo Vito

Cialdella Maria

Colangelo Vincenzo

Caputo Francesco detto Franco

Casalino Annalisa

De Palma Rossella

Gavioli Rossella

Giuliano Michele

Introna Giovanna

Livrieri Lucia

Loiodice Rosa

Mazzilli Martina

Mazzoccoli Roberta

Mongelli Lucia

Nichilo Marinella detta Marina

Piombino Marilisa

Ruggieri Marilena

Sinisi Ivana

Procacci Stefano

Strippoli Carlo

Testino Costantino

Valente Domenico



PUGLIA POPOLARE

Mascoli Salvatore

Ferrucci Gianluigi

Strippoli Cataldo detto Aldo

Rutigliano Francesca Maria

Crocetta Francesco

Montaruli Francesco

Mazzilli Vincenzo

Marzocca Mario

Gadaleta Benedetta

Zucaro Giovanna

Forte Angelo

Cimadomo Giulia

Caputo Luigi

Di Bari Lucia

Falco Nunziatina

Ilarini Cimadomo Maria

Lotito Michele

Mangano Marica

Marrone Patrizia

Quercia Peppino

Roselli Tonia

Soldano Domenico

Tarricone Pasquale

Vangi Arcangela



SUD AL CENTRO

Arbore Domenico

Arbore Luigi

Bovino Giovanni

Bucci Michele

De Palma Giuseppe

Diaferia Pasqualino detto Pasquale

Diasparra Gioacchino

Di Bartolomeo Michele

Di Bisceglie Nunzio

Livrieri Giuseppe

Losapio Rosa detta Rossella

Maldera Filomena detta Flora

Mangano Giuseppe

Mangione Michele

Menduni Tiziana

Miscioscia Simona

Musci Luigi

Nesta Raffaella

Nichilo Maria detta Marisa

Rosito Patrizia

Tarricone Antonella

Torelli Massimo

Buonomo Antonio

Ricciardella Marica Anna



UDC

Labianca Vincenzo

Cavuoto Marianna

Cercone Rosanna detta Rosy

Conserva Gioele

Curci Graziana

De Laurentis Luigi

Di Gennaro Antonio

Dilauro Giuseppina detta Giusy

Fracchiolla Serena

Leuci Anna

Livrieri Renato

Loiodice Annarita

Maino Maurizio

Mangione Mariella

Miscioscia Valentina

Noviello Giuseppe

Papagno Domenico

Picca Giuseppe detto Pino

Piccolomo Cataldo

Scaringella Nicola detto Nico

Taccardo Cristian

Tarantini Cataldo

Terzulli Rossella

Valente Graziella





CANDIDATO SINDACO VITO BOVINO



BOVINO SINDACO

Bovino Michele

Carascoso Giusi

Cusmai Leonardo

Di Caterina Monica

Ferrara Luigi

Grammatica Cataldo

Grandolfo Giuseppe

Lastella Angela

Leo Nicola

Loiodice Romina

Lotito Michele

Luzio Salvatore

Marcone Maurizio

Mazzilli Vincenzo

Miscioscia Valerio

Moccia Francesca

Molinini Giuseppe detto Pino

Mongelli Luisa

Mosca Rosalba

Patruno Ilario

Roselli Angela

Saragaglia Teresa

Tedone Marcello

Zaza Angela

NUOVA UMANITA'

Bovino Anna

Calvi Ettore

Colucci Rosanna

Dell’Aglio Lucia

Di Bisceglie Daniele

Di Gennaro Anna

Diaferia Benedetto

Ferri Lucia Valentina

Ferrucci Giuseppe detto Pino

Fusaro Giuseppe

Maldera Giuseppe detto Pippo

Menduni Luigi

Paparella Matilde

Piccarreta Consiglia detta Lia

Piccolomo Cataldo

Procacci Luigi

Roselli Filomena detta Flora

Scarpa Giuseppe

Scrosati Floreana

Simonetti Fabio

Strippoli Lucia

Tandoi Daniele

Varesano Aldo

Ventura Vito

PARTITO DEMOCRATICO

Addario Aldo

Caradonna Anna

Coppolecchia Gaspare

Di Gennaro Annamaria

Di Gioia Luisa

Di Girolamo Attilio

Di Terlizzi Biagio

Lastella Vito

Lastella Marilena

Leone Annalisa

Localzo Nunzia

Loiodice Tommaso

Mangione Angelo

Marcone Rosalba

Nocella Giuseppe

Piccolomo Filippo

Pilato Domenico

Procacci Cataldo

Scaringella Laura

Sforza Grazia

Sgaramella Domenico

Tatoli Giuseppina

Teotino Mariangela

Varesano Patrizia





CANDIDATO SINDACO CORRADO DE BENEDITTIS



DEMOS - DEMOCRAZIA SOLIDALE

Antelmi Stefania

Avella Franco

Berardelli Simona

Bucci Annarcangela

Capobianco Maria Raffaella

Capozza Filippo

Cialdella Gaetano Danilo

D’Abramo Rossella

De Benedittis Antonella

Di Bari Annamaria

Di Taranto Francesca

Diaferia Pasquale

Dinoune Kamilia

D’Oria Gabriele

Ferrara Michele

Lamesta Alessandro

Lopetuso Leonardo

Lops Sabina

Lotito Angela

Marcone Beniamino

Martinelli Francesco

Natilla Giuseppe

Tarantini Benedetto

Varesano Nunzia

RIMETTIAMO IN MOTO LA CITTA’

Anelli Corrado

Bove Valentina

Bucci Domenico

Cappelli Bruno

Carnicella Luisa

Colonna Carlo

Di Tommaso Francesco

Diaferia Francesca

Ferrante Flavia Fatima

Ferrara Paola

Grimaldi Maria Cristina

Masciavè Antonietta Rocio

Mastrototaro Andrea

Mone Kozma

Natalini Silvana

Olivieri Luisa

Pellegrini Michele

Picca Giuseppe

Pisku Irene

Tambone Eliseo

Tarricone Emiliana

Vangi Nicolas

Varesano Francesco

Zitoli Giuseppina





CANDIDATO SINDACO PASQUALE D’INTRONO



DIREZIONE ITALIA

Berardi Giovanni detto Gianni

Bucci Leonardo detto Nando

Cannillo Savino

De Palma Aldo

De Palo Giuseppina detta Pina

Diaferia Gabriele

Fiore Cosimo

Fiore Grazia

Iannone Adriano

Iodice Grazia

Leone Giusy

Mascoli Pasquale

Mastromauro Flavio

Miccoli Leonardo

Musto Annamaria

Nocca Beniamino

Patruno Martina

Piccarreta Ivana

Roselli Angelo

Rutigliano Dario

Salerno Ignazio

Sergio Pasqua detta Lella

Tatò Filippo

Terrone Virginia

FORZA ITALIA

Avella Vincenzo

Bucci Francesca

Corcelli Cataldo

Danushi Maurizio

Diaferia Domenico

Di Bartolomeo Domenico

Fabiano Gina

Ferrante Gaetano

Franchini Vito

Lafiandra Nicoletta

Lastella Maria

Leo Vincenzo

Mangione Lorena

Mastrapasqua Nunzia

Mezzina Vincenza detta Cinzia

Muggeo Aldo

Olivieri Mauro

Petrone Anna

Pulito Francesco

Rana Rosalia

Roselli Giuseppe detto Pino

Tarantini Giuseppe

Vangi Antonio

Vangi Filippo

FRATELLI D’ITALIA

Abbattista Mariano

Anelli Angeliana

Colucci Domenico

Dell’Accio Grazia

Di Gennaro Daniela

Di Tacchio Raffaele

D’Introno Giuseppe

Gallo Diana

Livrieri Michele detto Jimmy

Lops Mariangela

Mangione Maria

Mangione Vincenzo detto Enzo

Mastrodonato Vincenzo detto Enzo

Mazzilli Aldo

Miscioscia Rosa

Morgese Caterina

Porro Riccardo

Quatela Domenico

Sannicandro Giuseppe

Santarella Nicoletta

Sarsano Anita

Varesano Sara

Zagaria Rosa Mariapia

Zitoli Cosimo Damiano

IDEA

Anselmi Giuseppe

Bucci Rosanna

Caldara Mario

Cassa Loredana

De Bari Gennaro

Di Vittorio Giuseppe

Ferrara Alessandro

Fiore Francesco

Lasorsa Giuseppina

Lastella Eleonora

Lotito Michelina

Marelli Soccorsa detta Sara

Martinelli Agostino

Miccoli Giuseppe

Miscioscia Samantha

Musci Riccardo Giustino

Nesta Cataldo detto Aldo

Papagno Giuseppina detta Pina

Scaringella Nunzio

Tarricone Gianluigi

Tedeschi Domenico

Testino Rosa detta Rosanna

Ventura Domenico

Zucaro Luigi

LEGA SALVINI PUGLIA

Acella Ljubica detta Ljuby

Amorese Rita

Ardito Valeria

Ciliberti Viviana

De Donato Marco

Diasparra Vito

Diasparra Pasquale

Gagliardi Fabio

Germano Pasquale

Leo Michelangelo

Leo Nunzia detta Tina

Leone Ezio

Maldera Savino

Mastromauro Marcello

Mazzilli Graziana

Menduni Laura

Miglietta Giuseppe

Moramarco Carlo

Muggeo Tonietta detta Antonella

Perrone Giuseppe

Piarulli Maurizio

Tarricone Pasquale

Tedeschi Sergio

Vangi Francesco





CANDIDATO SINDACO EMANUELE LENOCI



ALTRA CORATO

Abbattista Luigi

Avella Elisabetta

Bucci Cataldo

Cascarano Giuseppe

Cifarelli Luca

Colabella Teresa

Curatella Riccardina

Cusanno Francesco

Diaferia Francesco

D'Introno Giovanni

Eviani Alessandra

Faretra Francesco

Frualdo Savino

Gallo Giuseppe

Gargione Irene

Lasorsa Carolina

Lauretti Federico Umberto

Mazzilli Luciana

Quatela Giuseppe Maurizio

Scaringella Luigi

Tarricone Annarita

Trianni Gabriella

Vitale Lucia

Zinetti Nicola

INDIPENDENZA CIVICA

Balducci Vincenzo detto Enzo

Balducci Pasquale

Caldarola Maria

Calvi Nicolangelo

Cannillo Cinzia

Cudemo Giusi Luciana detta Giusi

D'Amore Daniela

Diaferia Cristofaro detto Rino

Iannone Giuseppina detta Pina

Lastella Sebastiano

Leo Maria

Malerba Pasquale

Malgherini Fedele

Mangione Francesco

Manzi Cataldo

Nesta Gaetano detto Nino

Patruno Adriana

Patruno Annamaria

Piccarreta Luigi

Priolo Luigi detto Gino

Procacci Cataldo

Rutigliano Beatrice Stefania

Saccotelli Mirko

Scarpa Giuseppina

NUOVE STRADE PER CORATO

Biancolillo Berardino

Caldarola Luigi

Cannillo Gianvito

Del Vento Rosalba

De Stefano Gabriele

Fariello Giuseppina

Lomolino Marianna

Lops Maria Greca Josefina

Lops Rafaela Maria

Marzocca Luisa

Mininno Cataldo

Pelosi Patrich

Quacquarelli Nicola

Tarantini Giuseppe

Tota Maria

Ungari Domenico

Vangi Antonio

Vangi Arcangelo

ORGOGLIO PER CORATO

Berardi Vincenzo

Bruno Rosalba

De Filippo Francesco Stefano

Dell’Olio Angelo

Delli Santi Lucia

De Robertis Luigi

Gallo Valentina

Iannone Giuseppe

Lobascio Sabino

Lotito Vincenzo

Marzocca Maurizio

Piccolo Antonia

Riccardi Luigi

Salvato Cataldo

Saragaglia Michele

Scaringella Lucrezia Gloria

Strippoli Annamaria

Tosti Luigi

RINNOVAMENTO CORATO

Bruno Cataldo

Bucci Giuseppe detto Pino

Bucci Grazia

Bucci Joseph detto Giorgio

Cannillo Simone

Cifarelli Miriana

De Astis Rosa

Di Gravina Anna

Labartino Mariangela

Lamonarca Francesco

Livrieri Felicia detta Licia

Malcangi Davide

Marrulli Mariarosa

Musto Paola

Petrizzelli Cataldo

Piccarreta Nunzia

Piccolomo Aldo

QuintoAndrea

Roselli Carlo

TedoneLuca Michele

Varesano Mariano

VerniceMaurizio

Verziera Mario

Zezza Enzo





CANDIDATO SINDACO PAOLO LOIZZO



APE

Bosso Claudio

Caterino Vincenza

Cazzato Liliana

Ciminiello Maurizio

Del Vecchio Vincenzo detto Enzo

D’Introno Lorenza

Lotito Giovanni Carlo detto Giancarlo

Maldera Cataldo

Mangano Domenico

Mastromauro Marialuisa

Piarulli Ermenegildo

Piccarreta Andrea

Piccarreta Rosa detta Rossella

Quinto Gaetana Anna

Riccardi Nicola

Rossoni Domenico

Rotunno Monica

Saragaglia Arcangela detta Gabriella

Soldano Michele

Stolfa Francesco Edmondo

Tarantini Grazia detta Luciana

Tarricone Rosa

Tedone Ida

Venuti Annamaria

ITALIA IN COMUNE

Arbore Antonio

Balducci Francesca

Basile Filippo

Bonadies Filiberto

Bucci Renato

Buonomo Felice

Calvi Luigi

Carminetti Anna

D’Avella Anna

De Gregorio Michele

De Palma Giovanni

Ferrucci Alessandra

Fiore Cataldo

Fusaro Michele

Gagliardi Savino

Ilarini Cimadomo Vito

Mazzone Valeria

Nocca Rosa

Petrone Filippo

Procacci Luigi

Procacci Nicoletta

Riti Nicola

Santoro Miriam

Sciscioli Gennaro

SINISTRA DEMOCRATICA

Abbattista Antonio

Ardito Mariangela

Arsale Michele

Caldara Giuseppe

Carlone Antonella

Carnicelli Francesco

Ciconte Francesca

Fusaro Vito

Gabriele Nicola

Lastella Vincenzo

Martino Annamaria Antonietta

Mascoli Alessandro

Mazzilli Giuseppe

Nobile Rosa

Rigoletto Antonio

Roselli Aldo

Sperperini Bruna

Zitoli Silvestro

Miscioscia Angela





CANDIDATO SINDACO NICCOLO' ALESSANDRO LONGO



MOVIMENTO 5 STELLE

Ababei Ioan detto Giovanni

Azzariti Nicoletta detta Nica

Capogna Antonio

Catalano Guido

Curci Francesca

Di Bisceglie Luigi

Ferrante Carmela detta Linda

Ferrara Filomena detta Flora

Gana Maurizio

Grillo Caterina detta Katia

Labartino Angela

Labianca Anna

Lastella Francesco

Leuci Alessandro

Mastromauro Paolo

Mastrototaro Caterina

Mongiello Vincenzo

Ortenzio Giuseppe

Palagiano Antonia

Piarulli Mariangela

Piarulli Tommaso detto Thomas

Rutigliano Luigi

Scaringella Bartolomeo

Zezza Giusi





CANDIDATO SINDACO CATALDO MAZZILLI



MOVIMENTO NAZIONALE PER LA SOVRANITA’

Capogna Michele

Capone Antonio

Casalino Isabella Maria

Cataldo Domenico

Coretto Michele

De Palma Rossana

Di Bisceglie Domenico

Fariello Cataldo

Gabriele Josè

Labartino Vincenzo

Lobascio Savino

Maggialetti Elisabetta Anna

Mascoli Luigi

Musto Domenico

Papagni Pasqua

Piombino Marilena

Sarcina Piergiorgio

Schinaia Cosimo

Zaza Mariangela

Zitoli Rossella

Vitale Cataldo





CANDIDATO SINDACO MASSIMO MAZZILLI



CITTA’ NUOVA

Amorese Angelo

Cassano Piero Pasquale

Ciprelli Gianna

Craca Pasquale

Fares Bucci Italo

Ferrante Francesca

Fiore Enrico

Lombardi Giovanna

Maldera Grazia

MattiaSalvatore

Patruno Antonio

Piarulli Martina

PiccoloCarmine

Pilato Cataldo

Riccardi Teresa

Ricciardella Michele

Rocchio Carmelina

Rutigliano Anna

Rutigliano Luciano

Scaringella Tiziano

Tarricone Michele

Vallarelli Paolo

Ventura Fabrizio

Zaza Cataldo