Amministrative, De Benedittis torna in piazza

Domenica 28 aprile alle 20 in piazza Cesare Battisti si terrà il pubblico comizio di Corrado De Benedittis, candidato sindaco della città di Corato per “Rimettiamo in moto la città” e “Demos - Democrazia Solidale”.

Il comizio sarà l’occasione «per parlare dell’idea di città che ha portato De Benedittis a presentare la propria candidatura a sindaco della città di Corato e il programma amministrativo sviluppato anche attraverso gli incontri pubblici con i cittadini e le associazioni dei mesi scorsi. “Zero chiacchiere”, dunque, ma partecipazione e impegno che vedono protagonisti candidati e candidate dal volto nuovo e un programma chiaro e partecipato. La cittadinanza tutta è invitata, nessuno escluso».