Elezioni, domani la consegna delle candidature. Nove gli aspiranti sindaci con 28 liste al seguito

Il dado è (quasi) tratto. Tra un mese esatto, il prossimo 26 maggio, si apriranno i seggi per le elezioni amministrative nelle quali si eleggeranno il nuovo sindaco e il consiglio comunale.

La schiera di coloro che aspirano a uno dei 25 posti in palio - la poltrona del primo cittadino più i 24 scranni dei consiglieri - è nutrita come non mai. Negli ultimi decenni non si ricorda - a Corato come nelle città vicine - una così folta moltitudine di candidati.

Nomi e numeri saranno ufficiali domani dopo le 12, termine ultimo entro il quale i partiti dovranno depositare le liste nelle mani dei funzionari dell'ufficio elettorale. In vista della scadenza, quindi, può risultare utile un riepilogo dei candidati sindaco e delle relative liste.

Salvo sorprese dell'ultim'ora, a giochi fatti gli aspiranti sindaci saranno addirittura 9 con ben 28 liste a supporto. Da destra a sinistra, la parole d'ordine è frammentazione.

Nel centrosinistra, com'era prevedibile, gli appelli all'unità non hanno funzionato. E così ecco tre candidati dalla stessa area: in ordine alfabetico Vito Bovino con le liste Nuova Umanità, Pd e Bovino Sindaco; Corrado De Benedittis con Rimettiamo in moto la città e Demos e Paolo Loizzo che presenta Ape, Italia in Comune, Presenza Democratica e Sinistra Democratica.

La più numerosa è la coalizione del Polo di Centro: il candidato sindaco è Claudio Amorese, sostenuto dalle liste Udc, Democrazia cristiana europea, Sud al centro, Corato nel cuore, Obiettivo comune e Puglia popolare.

Spostandoci più a destra sono cinque le liste a sostegno di Pasquale D'Introno: Direzione Italia, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Idea e Lega. Poi ci sono i due Mazzilli, ciascuno con la propria lista: l'ex sindaco Massimo con Città Nuova e Cataldo con il Movimento nazionale per la sovranità.

Sono cinque anche le liste per Emanuele Lenoci (Indipendenza civica, Rinnovamento Corato, Altra Corato, Nuove strade per Corato e Orgoglio per Corato), mentre Niccolò Alessandro Longo è il candidato in corsa con il Movimento Cinque Stelle.

Domani, con la consegna delle liste, verrà ufficializzato anche il lunghissimo elenco dei candidati consiglieri: se tutte le liste fossero complete e presentassero 24 nomi, si raggiungerebbe la cifra record di 672 aspiranti consiglieri.