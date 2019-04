Agricoltura, un convegno sul "decreto emergenza"

Sabato 27 aprile alle 18 in viale Diaz ,18 (nei locali della ex Banca Popolare di Milano) si terrà un convegno sull'agricoltura e, in particolare, sul decreto emergenza.

All'iniziativa, organizzata dal Movimento Nazionale per la Sovranità sezione di Corato, parteciperanno l'avvocato Marco Cerreto, esperto di diritto comunitario del ministero dell’agricoltura, e il candidato sindaco Cataldo Mazzilli.