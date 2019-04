La campagna elettorale dell’ex sindaco Massimo Mazzilli non poteva che partire con uno sguardo, seppur rapido, rivolto al passato. Ieri sera in via Duomo, nella sede del movimento Città nuova, a rompere il ghiaccio è stato il presidente Antonio Patruno. «Abbiamo visto sei mesi in cui la città “si è spenta” – ha detto - La crisi amministrativa è esplosa a settembre 2018 ma veniva da molto prima, da gennaio almeno. Tante volte è stato difficile incontrare Massimo per quanto era impegnato: si andava a rilento per cercare di tenere insieme il gruppo della maggioranza.



Abbiamo sentito di dover fare qualcosa per non lasciare la città abbandonata a se stessa. Vogliamo essere persone trasparenti, senza alcun tipo di interesse economico, edilizio. Siamo artigiani, commercianti, insegnanti, onesti lavoratori che vogliono mettere a disposizione della città la propria competenza. Lo faremo con molto orgoglio ma senza presunzione: sappiamo che questo significa togliere tempi agli affetti e al proprio lavoro: a fine giornata diventa pesante, ma lo facciamo con tanta dedizione.

Abbiamo cercato in tutti i modi di evitare che i candidati fossero così tanti. Abbiamo cercato il dialogo con molti gruppi politici ma da un lato mancavano le condizioni politiche per il dialogo; dall’altro non c’era disponibilità. Potevamo fare solo due cose: o abbandonare il campo o provare lo stesso ad impegnarci.

Il risultato di questo scenario è che avremo quasi 30 liste. Forse “aggiungere carne al fuoco” significa alimentare il dibattito. Con Massimo noi abbiamo una grande esperienza amministrativa da cui partire, un bagaglio a cui non possiamo rinunciare. Mi ha molto colpito la foto del suo ultimo consiglio comunale, rappresenta la passione per la politica e l’amore per la città.

Ho visto attacchi pesanti sui social. È l’amore per la città che ci fa passare oltre. Abbiamo bisogno di testimoniare un impegno gratuito per la città, la politica è “un’arte nobile e difficile” come diceva don Tonino Bello».

«Di sicuro – ha aggiunto l’ex sindaco Massimo Mazzilli - Questa è una decisione molto sofferta, molto lunga nella sua elaborazione. Il piano A non era questo: volevamo contribuire ad una coalizione che fosse il più possibile genuina. Siamo arrivati invece al piano B.

Subito dopo le feste di Natale abbiamo iniziato un percorso. Per prima cosa abbiamo dialogato con l’Udc che è rimasto al mio fianco fino all’ultimo. Una cosa non abbiamo voluto fare: parlare con il “centrodestra”, sia a livello locale che nazionale.

C’è stato un tentativo di avvicinamento da parte della Lega ma, vista la vicinanza con il centrodestra, abbiamo detto “no”. Ora quello che ci interessa è far capire alla gente come portare a termine i progetti interrotti.

Città nuova è qui ed ha voluto fermamente una sua lista proprio per avere legittimità politica, per capire cosa pensa la gente. È il momento giusto per farlo. Dobbiamo valutare se siamo donne e uomini che hanno gli attributi per stare sulla scena politica. Qualcuno ha pensato che Mazzilli e i suoi, fuori dal centrodestra, non esistono. Ora vogliamo vedere cosa accade se stiamo “fuori da quel recinto”, se sappiamo competere e trovare strategie.

Il lavoro fatto va sempre riconosciuto, non svenduto, se parliamo in termini politici.

Stiamo cercando di interpretare il ruolo del movimento civico: nella nostra lista abbiamo sia persone di aree più moderata che altre più progressiste. Questo ci assicura libertà di movimento: se dovessimo proporre una tassazione con maggiori livelli di progressione, avremo la libertà politica di poterlo dire.

La prossima Giunta dovrà solo “mettere in moto” la macchina amministrativa, i fondi sono già a disposizione. Ho sentito che alcuni candidati hanno bisogno di creare lo staff per trovare i fondi: noi abbiamo già trovato 30 milioni di euro. Il Pug, per esempio, va solo approvato: è già pronto. Chi dice che bisogna ancora farlo prende solo in giro la gente.

Alla città diciamo “dateci fiducia”. Dopo quello che abbiamo già fatto, tornando al governo sapremmo chi deve fare cosa. Vi possiamo dire precisamente anche in quale armadio stanno le carte. Siamo una lista unica, senza necessità di fare consultazioni politiche.

Sicuramente tanti errori li ho fatti. Non siamo i migliori di tutti ma nemmeno i peggiori rispetto agli altri. Giochiamo per vincere, non vediamo l’ora di presentare la nostra lista. Sarà una bella esperienza, da affrontare con convinzione. La campagna elettorale la faremo con il sorriso e con la tranquillità di chi non ha la bramosità di vincere per sistemare cose proprie; in modo sobrio. Tanto rispetto diamo e tanto ne vogliamo: non iniziamo a derivare su altre questioni, altrimenti sapremo replicare anche a questo senza paura alcuna. La gente sa pensare, riflettere e capire».

E guardando ai possibili risultati delle urne, Patruno ha concluso: «con la frammentazione che c’è può succedere qualsiasi cosa, al ballottaggio ci può arrivare chiunque. Sembra quasi un’estrazione. Pensare a chi ha preso tanti voti nella scorsa campagna significa rassegnarsi ad una immutabilità. Noi invece crediamo che le cose possano cambiare».