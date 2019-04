Ufficiale, Massimo Mazzilli si ricandida

Dopo le indiscrezioni di oggi, adesso giunge anche l'ufficialità: l'ex primo cittadino Massimo Mazzilli si ricandida alla giuda della città ed è il nono candidato sindaco.

La conferma è arrivata dallo stesso ex sindaco che, insieme al movimento Città Nuova, ha convocato una conferenza stampa per lunedì alle 18 nella sede di via Duomo 92.

Nel corso dell'incontro saranno illustrate le ragioni che hanno indotto Mazzilli e il suo movimento a partecipare alle elezioni amministrative in autonomia rispetto a qualsiasi coalizione.



Saranno presenti Massimo Mazzilli, il presidente di Città Nuova, Antonio Patruno, e i candidati al consiglio comunale.