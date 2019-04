Elezioni, c'è anche Città Nuova. Massimo Mazzilli sarà il nono candidato sindaco?

E ora (forse) i candidati diventano 9. Nelle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio - come in effetti già annunciato da tempo - sarà in campo anche Città Nuova.

L'ulteriore conferma è arrivata da un messaggio whatsapp inviato nelle scorse ore dall’ex primo cittadino Massimo Mazzilli, nel quale si ribadisce la volontà del movimento di partecipare alla competizione elettorale e di procedere con l'autenticazione delle firme dei sostenitori della lista.

Secondo quanto si legge nel messaggio, l’eventuale lista (presentabile solo a fronte di un congruo numero di firme raccolte a sostegno) vedrà lo stesso Mazzilli come candidato, pur senza precisare se concorrerà per la fascia tricolore.

Alla nostra domanda "si candida per tornare ad essere sindaco della città di Corato?", l'ex primo cittadino ha detto: «Le risposte le daremo ufficialmente».