"A carte scoperte". Paolo Loizzo presenta la candidatura alla città

Prima la conferenza stampa di sabato 13 aprile, alle 10, poi l’appuntamento con la città di domenica 14 in piazza Sedile, alle 19,30. Paolo Loizzo presenta la sua candidatura a sindaco di Corato per l’area riformista in un doppio appuntamento.



Il primo con il medico 55enne, sostenuto nella sua corsa a Palazzo San Cataldo da quattro fra partiti e movimenti civici, è per il 13 aprile, alle 10, nella sede dell’Associazione progresso etico (Ape), in via Roma 4, a Corato.

«Noi giochiamo a carte scoperte, senza infingimenti né prestanome. E quella di sabato - dice Loizzo - sarà un’occasione per spiegare perché ho voluto mettermi in gioco e al servizio di una comunità, come ho fatto negli ultimi quattro anni e mezzo dai banchi dell’opposizione, senza risparmiarmi».

Alla conferenza parteciperanno anche i referenti delle forze politiche che hanno creduto nella figura di Loizzo. Per Ape interverrà l’avvocato Ettore Quinto, componente del direttivo dell’associazione; Italia in Comune sarà rappresentata dalla segretaria cittadina Valeria Mazzone, anche lei consigliera uscente, nonché coordinatrice provinciale per la Bat dello stesso partito; per Presenza Democratica ci sarà l’avvocato Francesco Edmondo Stolfa; Giuseppe “Pino” Caldara, invece, per Sinistra Democratica.

Sul tavolo della conferenza i principali temi del primo appuntamento di piazza di Loizzo, in calendario per domenica 14 aprile, alle 19.30, in piazza Sedile: «Lì voglio portare i temi principali del nostro programma e il metodo che ci contraddistingue. Non è un caso - aggiunge il candidato - che abbiamo voluto chiamare l’appuntamento così: A carte scoperte».