Risparmio energetico e sviluppo sostenibile, 130mila euro in arrivo a Corato

È di 130mila euro il contributo in arrivo per Giovinazzo, Ruvo, Corato e Terlizzi (a Molfetta andranno invece 170mila euro) per il miglioramento dell'efficienza energetica e lo sviluppo sostenibile. L'annuncio è dell'onorevole del Movimento 5 Stelle Francesca Galizia con una nota pubblicata su Facebook.

La norma "Fraccaro", contenuta del decreto legislativo "Crescita", stanzia complessivamente 500 milioni di euro per il 2019 in favore dei Comuni per avviare opere pubbliche volte a migliorare l'illuminazione pubblica, fornire energia rinnovabile agli edifici pubblici ma anche mettere in sicurezza scuole o approntare progetti di mobilità sostenibile.

«Un piano straordinario dopo anni di tagli e austerità targati PD, che hanno visto gli investimenti pubblici crollare al minimo storico - afferma Galizia -. Grazie a queste risorse aggiuntive i Comuni potranno realizzare anche investimenti per la messa in sicurezza di strade, scuole e patrimonio pubblico. Un intervento che, insieme ai 400 milioni già stanziati in favore dei piccoli Comuni e al piano ProteggItalia da 11 miliardi varato dal Presidente Conte, rappresenta una grandissima opportunità per avviare quel grande piano di messa in sicurezza del territorio che l'Italia aspetta da anni.

L'obbligo di avvio delle opere entro il 15 ottobre, pena la perdita del beneficio economico, rappresenta un ulteriore impulso economico, l'occasione per avviare un grande piano di cantieri diffusi su tutto il territorio nazionale. I primi risultati li stiamo già vedendo. Nei primi due mesi dell'anno, grazie allo sblocco degli avanzi di amministrazione, sono ripartiti gli appalti pubblici di Regioni e Comuni, con una Crescita rispetto all'anno scorso rispettivamente dell'84,9% e 21,8%».