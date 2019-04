La coalizione di centrodestra punta «sull’unità e sulla coesione» per le elezioni amministrative del 26 maggio con il candidato sindaco Pasquale D’Introno.

Ieri sera, nel comitato di piazza Sedile 3, si sono radunati i rappresentati di Forza Italia, Lega-Salvini, Direzione Italia, Fratelli d’Italia e Idea. A fare gli onori di casa Filippo Tatò, assessore negli ultimi cinque mesi della giunta Massimo Mazzilli.

«Adesso comincia la vera sfida» ha detto il coordinatore regionale di Direzione Italia, Francesco Ventola. «Siamo una forza politica leale e coerente, sicura di poter chiudere la partita al primo turno. Questo darebbe a Pasquale D’Introno la possibilità di mettersi al lavoro immediatamente: speriamo che altri simboli si identifichino in lui. Per noi Pasquale è la scelta più opportuna che si possa fare».



Sulla stessa linea la voce del deputato pugliese Rossano Sasso, coordinatore regionale della Lega Salvini, che - dopo aver ringraziato Marcello Mastromauro e Luigi Menduni per essersi impegnati nelle primarie della coalizione - punta già alle regionali: «anche da Corato deve partire la spinta per liberare la Puglia da Emiliano».

Più legato alle vicende politiche del passato non troppo remoto, l’intervento del deputato di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato: «è un piacere vedere qui tutta una classe dirigente che negli anni ha segnato la vittoria del centrodestra in Puglia e nel nord barese» ha detto guardando Gino Perrone.

«Sulla serietà, sulla competenza e sulla professionalità» di D’Introno ha fatto leva Francesco Losito, coordinatore regionale di Idea: «saremo alleati sinceri - ha detto - sono certo che il 27 maggio festeggeremo».

«Siamo tutti mobilitati a sostenere la candidatura dell’amico Pasquale» ha aggiunto Nicola Marmo, consigliere regionale di Forza Italia. «Corato per tradizione è legata a Gino Perrone. Trasferire al Palazzo di città quello che si è imparato in cantina, anche dagli agricoltori, è quanto di meglio si potesse chiedere. Per questo a Pasquale, esponente della società civile, va dato un impegno doppio da parte nostra».

«Sono molto emozionato anche se sento di vivere questa esperienza in famiglia, tra le persone che conosco da sempre - ha esordito Pasquale D’Introno - Per me è un impegno importante, Corato esprime grandi valori, ha un popolo lungimirante. I contadini, mi piace ricordarlo, hanno piantato gli ulivi pensando ai loro nipoti.

Mi sento tranquillo perché ho accanto persone che hanno maturato una grande esperienza. Quando li ho visti come assessori, sindaci, consiglieri, li ho visti sempre a servizio della comunità. Hanno creato una speranza ed è questo che dobbiamo ricominciare a fare per i nostri giovani. Siamo nelle prime fasi della campagna elettorale e un applauso io la farei a tutta la coalizione che ha raggiunto questa unità anche utilizzando lo strumento delle primarie. I 3.200 cittadini che hanno votato sono un numero importante, sono il segno del desiderio di qualcuno che governi il paese».

Riferendosi alle foto che lo ritraggono tra artigiani, contadini, volontari delle mense per i poveri e imprenditori, D’Intorno ha iniziato a parlare del programma: «stiamo delineando gli obiettivi di governo grazie all’esperienza di chi mi sta accanto, ma anche grazie agli incontri ed alle indicazioni dei cittadini. Da un lato della stanza c’è la foto che mi ritrae in falegnameria, racconta il passaggio delle competenze da padre in figlio; dall’altro l’agricoltura con gli operai intenti a potare gli ulivi. Ritengo che serva un programma di valorizzazione capace di unire il comparto artigianale che quello agroalimentare. Dobbiamo essere capaci di velocizzare i tempi della burocrazia per agevolare le aziende. In ultimo, pensando alla mensa per i poveri, ci tengo a dire che quello che i volontari fanno è quello che tutti gli amministratori dovrebbero fare: il programma prevede di investire molto dal sociale».

Quindi il riferimento «alle periferie, al verde pubblico, alla tutela dell’ambiente, alla cultura come elemento fondamentale della nostra città, agli eventi. Il teatro è un elemento caratterizzante voluto da una mente politica che ha guardato al futuro. E poi c’è l’arte contemporanea che non ha ancora molto spazio pur essendo un valido attrattore per i flussi turistici. Tutti ci hanno sempre invidiato. L’augurio è che Corato torni a risplendere. Siamo forti e abbiamo dei valori: dobbiamo solo attivarci, rimboccarci le maniche e andare avanti».