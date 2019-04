Elezioni, Forza 4 si defila. Carlo Sacco: «Troppi candidati»

"Forza 4" non prenderà parte alle prossime elezioni amministrative. Questa mattina, in conferenza stampa, il responsabile del movimento politico coratino, Carlo Sacco, ha spiegato il motivo che l'ha spinto ad abbandonare la corsa elettorale.

«Ci sono otto, forse nove candidati sindaco per una città di 50mila abitanti come Corato» ha detto Sacco. «Milano, alle ultime amministrative ne aveva solo quattro. Questo ci ha fatto riflettere molto sul protagonismo della politica locale e ci ha fatto fare un passo indietro per avere la coerenza delle nostre idee».

Il percorso di Forza 4 a Corato è partito quest'estate. «Qualche tempo fa un gruppo di persone con ideologie diverse si è unito per dare un contributo al territorio. Il movimento si è concretizzato a Terlizzi, Trani, Barletta, Canosa, Bisceglie e abbiamo deciso di portare queste idee anche a Corato». Tra il pubblico, non a caso, c'erano anche alcuni esponenti come il biscegliese Vittorio Fata, il consigliere regionale del Pd Ruggiero Mennea, i consiglieri comunali di Terlizzi e Trani, Beppe Corrado e Michele Grassi.

In un primo momento si è scelta la strada del dialogo. «Ci hanno chiamato quasi tutti. All'inizio ci siamo seduti attorno ad un tavolo con una forza del centrodestra. Abbiamo detto la nostra e definito due punti chiari: nessun rappresentante dell'ultima amministrazione comunale e la possibilità di esprimere direttamente la candidatura all'interno della coalizione. Poi hanno scelto di fare le primarie e noi ci siamo allontanati. Fare le primarie a marzo significa avvelenare i pozzi, avrebbe avuto più senso indirle a settembre o a ottobre». Poi il movimento ha anche dialogato con i sovranisti di Cataldo Mazzilli. Un confronto breve e chiusosi con un nulla di fatto.

Il passo indietro, però, non chiude l'esperienza del movimento politico. «Noi abbiamo già stilato un programma - ha spiegato Sacco -, definito il profilo degli assessori e creato due liste, ma non prenderemo parte alle elezioni. Nessuna coalizione, nessun appoggio e nessun gioco politico. Ognuno di noi, potrà scegliere liberamente chi sostenere».

Tra i presenti anche Claudio Amorese, candidato sindaco del Polo di Centro, «Saluto Claudio e mi sarebbe piaciuto avere ospiti anche gli altri candidati» ha concluso Sacco. «Siamo pronti a mettere a disposizione le nostre idee e il nostro programma politico a tutti i candidati sindaci». «Lo leggerò con piacere», la risposta di Amorese.