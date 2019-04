Il 14 aprile la presentazione del candidato sindaco Cataldo Mazzilli

L'annuncio era arrivato dai social. E ora viene programmata anche la presentazione ufficiale.

Cataldo Mazzilli illustrerà la propria candidatura a sindaco domenica 14 aprile alle 10.30 nel cinema Alfieri. Sarà sostenuto dal movimento nazionale per la sovranità.

«Mazzilli dialogherà con il giornalista Franco Tempesta sui problemi attuali e reali che attanagliano la città di Corato - spiegano dalla sezione coratina del partito - proponendo soluzioni chiare e veritiere, che verranno discusse e affrontate dal nostro candidato, un uomo politico coerente con le sue idee di destra sociale e moderna».

Mazzilli è consigliere comunale uscente (nell'aprile 2018 era subentrato al dimissionario Pippo Di Tria come primo dei non eletti nella lista di Fratelli d'Italia), ed era già stato candidato sindaco nel 2013 con Io per Corato e nel 2008 con La Destra.