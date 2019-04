Elezioni, il Pd appoggia Vito Bovino

Il Pd ufficializza la propria posizione in vista delle prossime amministrative e sceglie di appoggiare la candidatura di Vito Bovino.

«Lo facciamo dopo aver tentato in ogni modo di raggiungere l'unità attraverso molteplici tentativi ed incontri, risultati purtroppo vani» spiega il partito in una nota. «Nel frattempo non abbiamo fatto mancare la nostra presenza a tutti gli eventi dei candidati di area, lasciando così le porte ancora aperte a chiunque dell’area del centrosinistra avesse intenzione di aderire al nostro progetto.



Consideriamo, di fatti, le candidature di Corrado De Benedittis e Paolo Loizzo candidature ugualmente di spicco e capaci di incarnare gli ideali del centrosinistra. Ad ogni modo essendo necessaria in questa fase politica una scelta, si è deciso di appoggiare chi ha militato nel Partito, condividendone tutte le sue iniziative e le sue scelte politico-elettorali e riuscendo oggi ad aggregare forze consistenti e motivate nonché assolutamente nuove rispetto al consueto panorama politico. Il Pd auspica comunque che le altre forze di centrosinistra vogliano incontrarsi e condividere un percorso assieme al nostro candidato».