“Rimettiamo in moto la città” alla scoperta del “potenziale nascosto”​

Ci sono nuovi scenari possibili per il futuro del lavoro e del territorio: start up, microimprese, bandi e finanziamenti. Su tutto questo vuole aprire una finestra il movimento “Rimettiamo in Moto La Città”.

Venerdì 5 aprile, dalle 19.30, insieme al candidato sindaco Corrado De Benedittis, aprirà le porte alla cittadinanza per il terzo tavolo tematico sul tema “Il potenziale nascosto”.

Il movimento focalizzerà la sua attenzione sulle nuove realtà d’impresa, incontrando alcune microimprese e start up coratine e del territorio, certe già avviate ed altre in partenza, per uno sguardo su come queste opportunità siano una ricchezza innovativa per il territorio e inibiscano la tendenza a trasferirsi in altre regioni o nazioni.

L’obiettivo finale dei tavoli tematici di “Rimettiamo In Moto La Città” è quello di condividere un documento programmatico partecipato quale strumento concreto per costruire insieme una proposta politica per una amministrazione attenta e competente, che sappia mettere in campo tutte le risorse necessarie per poter diventare una sponda solida per ogni cittadino.

Il movimento “Rimettiamo In Moto La Città” e Corrado De Benedittis aspettano chiunque voglia dare un supporto concreto nella sede di via San Benedetto 26.