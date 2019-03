Cinque stelle in piazza: Longo, Macina e D’Ambrosio rispondono alle domande dei cittadini

Continua il percorso di avvicinamento alle elezioni amministrative del Movimento 5 Stelle di Corato. Il candidato sindaco Nico Longo, dopo aver affrontato il tema della mobilità sostenibile e dell’ambiente, domenica 31 marzo incontrerà la cittadinanza, in compagnia dei portavoce alla Camera dei Deputati Anna Macina e Giuseppe D’Ambrosio, per parlare dell’attività del governo in questi ultimi mesi.



D’Ambrosio e Macina - entrambi membri della I Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni - risponderanno a tutte le domande, anche a quelle riferite alle riforme più note come Reddito di Cittadinanza e Quota 100.

In questi giorni gli attivisti coratini stanno raccogliendo i quesiti che i cittadini vorranno rivolgere ai parlamentari presso il comitato in corso Mazzini e sulla pagina facebook @nicolongosindaco, in modo da poter rispondere a tutti evitando sovrapposizioni sugli stessi temi.

L’incontro, pensato per la cittadinanza, è fissato per domenica 31 marzo alle 19 in corso Mazzini.