Polo di Centro, mercoledì l'ufficialità del candidato sindaco

Anche il Polo di Centro si appresta a ufficializzare il proprio candidato sindaco.

La coalizione - composta da Udc, Democrazia cristiana europea, Sud al centro, Corato nel cuore, Obiettivo comune e Puglia popolare - ha indetto una conferenza stampa per mercoledì 27 marzo alle 19 nella sede del coordinamento cittadino in via Duomo 44.