Dopo le domande, le risposte. Quelle che questa mattina Vito Bovino ha dato alla città presentando la sua candidatura a sindaco. Il “palcoscenico” è stato la sala del cinema Alfieri, gremita di gente. Gli spettatori hanno affollato anche una seconda sala nella quale l’incontro è stato trasmesso in diretta.

Tra i presenti, oltre a diversi esponenti politici cittadini, anche il presidente dell consiglio regionale pugliese, Mario Loizzo, il direttore del dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione, Aldo Patruno, e il segretario del Pd coratino, Natalino Petrone. Presenze, queste ultime, che lasciano preludere a un possibile sostegno del Pd alla candidatura di Bovino.

«L’abbiamo fatta grossa» esordisce quindi Bovino. «Oggi vi aspettate le mie risposte, ma la risposta più grande siete voi».

Dopo i ringraziamenti di rito, il riscontro alla prima domanda. “Chi è Vito Bovino?”. «Sono un uomo di 42 anni, sposato con Elisa, padre di due bambine e maresciallo della Polizia Locale di Terlizzi. E, soprattutto, sono una persona normale, una persona determinata».

L’ex consigliere comunale, sostenuto dal movimento “Nuova umanità”, spiega il perché di questa candidatura. «Ho esordito in politica sei anni fa e nel tempo è come se fosse scoppiata una scintilla dentro di me. Con un gruppo di amici abbiamo deciso di scendere in campo, invece di lamentarci e giudicare, e abbiamo scelto di far vivere ai cittadini un nuovo modo di fare politica, non solo durante la campagna elettorale».

«Voglio dare a questa comunità la visione che merita - continua Bovino rispondendo alla terza domanda - un posto di prim’ordine». Le continue querelle venute fuori nell’ultima esperienza amministrativa sono acqua passata. «Ve lo dico subito, in questa campagna elettorale non mi farò trascinare dalle polemiche personali. Non è nel nostro stile e il passato non ci interessa. Siamo nuovi e questo vecchio modo di fare politica non ci appartiene».

Il cammino "Sulla buona strada” - citata da Bovino come claim della sua campagna - parte dal programma. Il primo punto è il potenziamento del personale degli uffici comunali. «Li riorganizzeremo e creeremo un Ufficio Relazioni con il Pubblico». Tema sensibile anche quello della sicurezza: «Partiremo dal potenziamento della videosorveglianza e ci siederemo per coordinarci con gli istituiti di vigilanza».

Per quanto riguarda i lavori pubblici, il candidato sindaco inserisce tra le priorità «le strade, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la ristrutturazione degli istituti scolastici». Contestualmente, nel programma è inserito anche «il completamento delle infrastrutture della zona industriale, la valorizzazione della villa comunale con un percorso running e la rivalutazione e il potenziamento degli impianti sportivi».

Tra i temi toccati il welfare, il turismo, il rapporto coi cittadini e l’ambiente. «Mi piacerebbe trasformare Corato in un comune plastic free e premiare chi differenzia meglio attraverso un eco bonus», afferma.

La chiusura spetta, ovviamente, all’ultima domanda. “Con chi sta Vito Bovino?”. «Con i miei compagni di viaggio» dice invitandoli a salire sul palco. «Spero che siano sempre di più e non vi preoccupate, c’è posto per tutti perché non dovete aver paura di cambiare le cose. Si possono cambiare, si devono cambiare».

Al termine della presentazione, Bovino ha inaugurato il comitato elettorale in via Roma, 100.