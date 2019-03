Elezioni, Cataldo Mazzilli annuncia la candidatura a sindaco

Arriva dai social l'ufficializzazione di un nuova candidatura a sindaco.

Il nome è quello di Cataldo Mazzilli, consigliere comunale uscente (nell'aprile 2018 era subentrato al dimissionario Pippo Di Tria come primo dei non eletti nella lista di Fratelli d'Italia) e già candidato sindaco nel 2013 con Io per Corato e nel 2008 con La Destra.

«La mia città, vivibile, ordinata, accogliente, sicura, civile, solidale! Proviamo a tirarla fuori dal caos, in cui è sprofondata!» ha scritto Mazzilli dando l'annuncio della candidatura sulla propria pagina facebook. «Avevo deciso di lasciar perdere, ma la confusione che si sta determinando e la volontà di personaggi, da me conosciuti che si affannano, pur di occupare posizioni, senza alcun costrutto, mi hanno dato la forza di non mollare! Ebbene, anch’io, sarò della partita!».

Mazzilli sarà sostenuto dal movimento nazionale per la sovranità, retto a livello nazionale dal segretario Gianni Alemanno.

«Le nostre radici provengono da Alleanza Nazionale e Msi e non riteniamo opportuno collegarci ad altri» precisa. «Si tratta di una candidatura diversa rispetto alle precedenti. Se quelle erano più candidature di bandiera - conclude Mazzilli - questa volta il clima attuale presenta spiragli e possibilità che in passato non c'erano».